Honderden scholen in VK dreigen te moeten sluiten vanwege instortingsgevaar

In het Verenigd Koninkrijk dreigen nog eens honderden scholen onveilig te worden verklaard vanwege instortingsgevaar. Voor het weekend moesten 104 scholen uit voorzorg al de deuren (gedeeltelijk) sluiten vanwege betonrot in de panden. Dat probleem lijkt nu groter te zijn.

De boosdoener is RAAC, een brosse betonsoort die tussen de jaren 50 en de jaren 80 veel werd gebruikt bij de bouw van allerlei overheidsgebouwen, zo ook ziekenhuizen en politiebureaus. Het materiaal werd onder meer gebruikt in dakbedekking, vloeren en muren, en vormde destijds een goedkoper alternatief voor 'gewoon beton'.

Maar RAAC heeft ook een groot nadeel: het gaat maar zo'n dertig jaar mee en is gevoelig voor rot. De Britse Gezondheid en Veiligheidsdienst heeft gewaarschuwd dat het materiaal in veel panden inmiddels 'op' is en de panden plotseling kunnen instorten. Dat gebeurde in 2016 al met een deel van een schoolgebouw in het Schotse Edinburgh.

Vandaag waarschuwde de Britse minister van Onderwijs, Gillian Keegan, dat mogelijk nog honderden andere schoolpanden onveilig zijn vanwege het beton. Dat zal de komende weken moeten blijken: alle scholen die mogelijk met RAAC zijn gebouwd worden binnen twee weken uitgebreid geïnspecteerd.

De betonrot levert voor veel scholen een probleem op, schrijven Britse media. De scholen kampen met een plotseling tekort aan lesruimtes waardoor duizenden leerlingen er niet terechtkunnen. Op sommige scholen wordt weer uitgeweken naar online lesgeven.

Het hoofd van de Parks-basisschool moest even huilen toen haar school moest sluiten: