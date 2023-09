Te Kloese tevreden over transferperiode Feyenoord: 'Maar prettig dat het erop zit'

Dennis Te Kloese moest bij Feyenoord meerdere sterkhouders vervangen. - NOS

Het was voor de Rotterdammers opnieuw een bewogen zomer. Sterkhouders als Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski vertrokken na het kampioensjaar en voor zeker acht spelers werd een transfersom overgemaakt om ze in de Kuip te laten spelen. Te Kloese zelf is tevreden over het verloop van de transferperiode. "We hebben heel veel posities dubbel bezet en er is veel concurrentie. Ook is de gemiddelde leeftijd laag, waardoor we waarde gaan creëren als ze zich ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook met een aantal spelers verlengd. Hopelijk gaan we van dit alles nu de vruchten plukken."

Ambassadeur Geertruida Een van de spelers voor wie veel interesse was, is Lutsharel Geertruida. De verdediger zag, tot zijn teleurstelling, een transfer naar RB Leipzig op het laatste moment afketsen. "Ik begrijp de illusie en het enthousiasme om zo'n transfer te maken. De deal was ook op een haar beklonken totdat de andere partij besloot voor een andere speler te gaan." "Ik moet dan ook een compliment geven aan Lutsharel. Hij heeft zich over die teleurstelling heen gezet en vertegenwoordigt Feyenoord ongelofelijk op en naast het veld. Het is een goed mens en hij is echt een ambassadeur van de club."

Lutsharel Geertruida was al rond met RB Leipzig, maar die club trok zich op het laatste moment terug. Dennis Te Kloese vertelt erover. - NOS

De grootste slag sloeg Te Kloese misschien al voor de transfermarkt werd geopend. Ondanks serieuze interesse van Tottenham Hotspur bleef trainer Arne Slot in Rotterdam-Zuid. De directeur is blij dat Slot er nog zit. "Als Tottenham echt doorpakt, is het natuurlijk zijn keuze", erkent Te Kloese. "Dat hij nu blijft geeft ons ook continuïteit. We voeren goed beleid en dan is het erg prettig dat degene die het de afgelopen twee jaar goed gedaan heeft, hier nog zit."