'Een goede burenrelatie is belangrijk', zegt Chemours, maar buren zijn boos

"De woonwijken De Staart en Sliedrecht-Oost grenzen bijna aan de hekken van het bedrijfsterrein", schrijft chemiefabriek Chemours (voorheen DuPont) op de bedrijfswebsite. "Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de hekken" en een goede burenrelatie is daarom belangrijk, is de strekking.

Wie de website opent, leest het direct: het bedrijf is een "verantwoorde producent", voor zowel het milieu als de directe omgeving.

Maar niet iedereen denkt er zo over. Bijna 3000 omwonenden in en rond Dordrecht deden vandaag aangifte tegen de directie van Chemours. Ze beschuldigen Chemours ervan dat het decennialang opzettelijk en onrechtmatig pfoa en GenX in hun leefomgeving heeft geloosd. Daardoor is gevaar voor de openbare gezondheid en zelfs levensgevaar ontstaan, zegt de groep.

Fluorpolymeren

De chemiefabriek in Dordrecht werd in 1962 geopend als onderdeel van DuPont. Een deel van DuPont waaronder de fabriek in Dordrecht viel, ging in 2015 verder als Chemours. De Dordtse vestiging is met 500 werknemers de grootste Chemours-fabriek in Europa. Wereldwijd heeft het bedrijf 35 locaties waar chemische stoffen worden gemaakt.

In de Dordtse fabriek worden fluorpolymeren geproduceerd. Van computerchips tot de beschermlaag op touchscreens of als coating om kabels: de producten worden overal gebruikt. Sommige stoffen staan beter bekend onder hun merknaam. Zoals teflon, dat veel is gebruikt als antiaanbaklaag in pannen.

In 2012 stapte Chemours over van pfoa naar GenX. Het is inmiddels verboden om pfoa te gebruiken voor consumentenproducten. Maar ook GenX staat sinds 2019 op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Het RIVM noemt de stof mogelijk kankerverwekkend. Chemours mag de stof daarom maar zeer beperkt uitstoten.

In juni onthulde onderzoeksprogramma Zembla dat Chemours al tientallen jaren wist van de gezondheidsrisico's voor personeel en milieu van het gebruik van pfas. Het zorgde voor nieuwe onrust en woede bij omwonenden.