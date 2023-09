OM eist tot 7 jaar cel tegen gewelddadige Polen

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot zeven jaar tegen een groep Poolse mannen die hier verschillende gewelddadige klussen zouden hebben uitgevoerd. De groep stond in contact met de vermoedelijke organisator van de moord op Peter R. de Vries.

De mannen lieten zich volgens het OM in wisselende samenstelling inhuren voor criminele klussen, zoals een zware mishandeling in Eindhoven. Uit onderschept berichtenverkeer zou blijken dat ze een man hebben toegetakeld met een hamer. Wie het slachtoffer was, is nooit duidelijk geworden.

Daarnaast zou er een klus in Lopik zijn geweest, waarbij een man in zijn knie en handen zou moeten worden geschoten. Volgens het OM lijkt deze opdracht afkomstig van Ridouan Taghi, omdat er een bericht is gevonden dat hij baalde dat de mishandeling niet was uitgevoerd.

Een andere klus in Groningen liep ook mis. Drie mannen waren daar volgens het OM om bij iemand een openstaande schuld te incasseren. Het zou de bedoeling zijn geweest ook hem te mishandelen, maar dat mislukte.

Verder zou een aantal mannen een bedrijf in Best in brand hebben gestoken en in Den Haag een rapper hebben beroofd van zijn schoenen, jas en telefoon. Uit berichten zou blijken dat de verdachten het eigenlijk gemunt hadden op zijn peperdure horloge.

Inval

De politie kwam de groep op het spoor na een inval in een huis in oktober 2021 in Den Haag. Behalve twee verdachten werd daar ook Krystian M. opgepakt, die de moord op Peter R. de Vries zou hebben gecoördineerd. Justitie denkt dat hij ook andere gewelddadige klussen heeft uitgezet in zijn Poolse kennissenkring.

Een van de verdachten werd aangehouden met een pistool, geweer, geluiddemper en munitie in de auto. Tegen hem en een medeverdachte eist het OM zeven jaar gevangenisstraf. Voor de anderen varieert de strafeis van tien maanden tot 4,5 jaar cel.

In de zaak staan later deze maand nog meer verdachten terecht. Zij zouden betrokken zijn geweest bij een enorme wapenvoorraad in Alphen aan den Rijn en bij het neerschieten van een man in de Dominicaanse Republiek.