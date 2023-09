PSV-opponent Sevilla haalt spijkerharde verdediger Ramos na 18 jaar terug

In zijn eerste wedstrijd voor Real in Sevilla scoorde de jonge verdediger namelijk met een panenka-penalty. Dat vierde hij door uitgebreid voor de harde kern van Sevilla-supporters te gaan staan juichen. Sindsdien werd Ramos bij elke wedstrijd van Real tegen Sevilla uitgefloten.

De terugkeer van Ramos is niet zo voor de hand liggend als die op het eerste gezicht misschien lijkt. Niet alleen legde Ramos diverse lucratieve aanbiedingen uit verre landen naast zich neer, de verdediger was na zijn vertrek ook niet bepaald populair bij de supporters van zijn oude club.

Op 37-jarige leeftijd keert Sergio Ramos terug bij de club waar het voor hem allemaal begon: Sevilla. Doordat de spijkerharde verdediger na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain transfervrij was, kon de opponent van PSV in de Champions League hem nog na het sluiten van de transfermarkt vastleggen.

De afgelopen weken werden de fans van Sevilla al voorbereid op de gevoelige terugkeer van Ramos. Verschillende clubiconen lieten zich in de Spaanse media positief uit over de Spaans recordinternational (180 interlands). En op zijn Instagram-account plaatste Ramos al enkele berichten om de supporters gunstig te stemmen.

De dramatische competitiestart van de Zuid-Spaanse club deed de rest. Na drie verloren duels is Sevilla hekkensluiter in La Liga. De komst van een ervaren verdediger wordt gezien als pure noodzaak.

Recordhouder rode kaarten

Ramos is nog altijd recordhouder van het hoogste aantal rode kaarten in La Liga, met twintig stuks. Maar naast zijn bikkelharde spel brengt hij ook een berg ervaring met zich mee. In 2008 won hij als basisspeler met Spanje het EK en twee jaar later werd Ramos ook wereldkampioen, door in de finale in Johannesburg Oranje te verslaan.

Met 671 duels in alle competities staat hij vierde op de eeuwige ranglijst bij Real Madrid. Zijn tweejarig verblijf bij PSG werd door blessures geen groot succes. Ramos kwam in Frankrijk tot slechts 22 competitieduels.

Sevilla hoopt dat fysieke ongemakken achterwege blijven. Dan kan Ramos op 3 oktober in Eindhoven in de mandekking tegen Luuk de Jong. De komst van Ramos is precies op de dag dat de clubs bij de UEFA hun spelerslijst voor de Champions League moeten indienen.