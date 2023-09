Koeman eist meer hardheid bij Oranje: 'We moeten iets rechtzetten'

Bondscoach Ronald Koeman sprak na de teleurstellende wedstrijden in de finaleronde van de Nations League van "een grote stap terug". In aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatieduels met Griekenland (donderdag) en Ierland (zondag) moet het beter en vooral ook harder onderling, aldus Koeman.

De persconferentie na de verloren thuiswedstrijd tegen Italië deed het nodige stof opwaaien. Koeman had er toen nadrukkelijk de pee in en zei goed te willen gaan nadenken over wat hij nou precies had zien gebeuren.

Drie zomermaanden later baalt hij nog altijd van het vertoonde spel van toen. "Als je met een teleurstelling te maken hebt, is het fijn als je ze direct weer bij je hebt. Dat was niet zo. Daarom heb ik wel wat belletjes gedaan. De manier waarop we in de eerste helft tegen Italië speelden, was heel erg slecht."

Hardheid

Wat Koeman bijvoorbeeld bijbleef, was de manier waar de Italianen de rechterflank van Oranje in het hemd zetten. Donyell Malen en Denzel Dumfries kwamen er samen niet uit.

"Het is heel gezellig in de groep, dat zie je als je ze weer binnen ziet komen. Maar je moet ook hard naar elkaar zijn. Ik vind dat de spelers elkaar te weinig corrigeren. Als de buitenspeler zijn back meermaals laat lopen, moet je er wat van zeggen. Het is ook een stuk communicatie en daarin is Denzel te lief geweest."