Jans na positieve gesprekken enige kandidaat bij FC Utrecht

De 64-jarige Jans was de afgelopen drie seizoenen trainer van FC Twente. Sinds de afgelopen zomer "geniet" hij van zijn sabbatical, zei hij eind augustus in Studio Voetbal.

Silberbauer werd afgelopen dinsdag ontslagen. Met de Deen als coach gingen de eerste drie wedstrijden in de eredivisie verloren.

FC Utrecht lijkt met Ron Jans de nieuwe trainer te hebben gevonden. De geplaagde club heeft positieve gesprekken gevoerd met de geboren Zwollenaar. Jans is de enige overgebleven kandidaat om Michael Silberbauer op te volgen, bevestigt FC Utrecht.

In Studio Voetbal gaat het over de crisis bij FC Utrecht. Zou Ron Jans geen goede trainer zijn voor de club? - NOS

Jans werd toen ook gevraagd naar een mogelijke baan bij FC Utrecht. Destijds sloot hij een vertrek richting de Domstad niet uit. Ook gaf hij aan dat hij nog niet klaar was met zijn trainerscarrière.

Ivar van Dinteren, die de afgelopen jaren assistent van Jans was, is dit seizoen hoofdtrainer van Jong Utrecht, het tweede elftal van de club. Het is nog niet bekend hoe de staf van Jans eruit gaat zien.