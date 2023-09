Generaal Nguema beëdigd als interim-president van Gabon na coup

In Gabon is generaal Brice Oligui Nguema beëdigd als interim-president, na de staatsgreep van vorige week. Het leger zette president Ali Bongo af nadat hij was uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Bij de inauguratie noemde Nguema de staatsgreep een moment van nationale bevrijding. "Als het volk verpletterd wordt door zijn leider, geeft het leger het volk zijn waardigheid terug", zei hij. Door de coup is er een einde gekomen aan de heerschappij van de familie Bongo, die al 56 jaar aan de macht was in Gabon. In zijn toespraak beloofde de interim-president een referendum uit te schrijven voor een nieuwe grondwet en een nieuwe kieswet. Ook zegde hij toe het strafrecht te herzien en beloofde hij dat er vrije en transparante verkiezingen zullen komen. Het is niet duidelijk wanneer die moeten plaatsvinden. Nguema beloofde er alles aan te doen om voor nationale eenheid te zorgen:

Nguema was jarenlang een vertrouweling van de familie Bongo. Hij staat aan het hoofd van de Republikeinse Garde, de elite-eenheid die de president beveiligt. Hij was de persoonlijke beveiliger van de voormalige president. Ali Bongo staat nu onder huisarrest in het presidentiele paleis. Volgens de coupplegers deed de familie niet genoeg om de welvaart, verkregen door olie en andere grondstoffen, te verdelen in het land. Ook een deel van de bevolking denkt er zo over, en is blij dat de familie Bongo het veld heeft geruimd.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin: "De euforie van vorige week, toen de staatsgreep plaatsvond, leeft nog altijd in de straten van Libreville. Er is veel blijdschap dat er een streep is gezet onder het Bongo-tijdperk: bij elkaar opgeteld waren vader en zoon Bongo ruim een halve eeuw aan de macht. Sinds de staatsgreep heeft Nguema geprobeerd om de internationale gemeenschap gerust te stellen; zo zegt hij dat internationale afspraken die onder het vorige regime zijn gemaakt zullen standhouden. Ook zijn de grenzen inmiddels heropend. Maar er is ook kritiek. De Afrikaanse Unie heeft als gevolg van de coup het lidmaatschap van Gabon opgeschort. En Frankrijk heeft aangekondigd de militaire activiteiten in het land te staken. Ook vanuit de Gabonese oppositie zijn ze niet overtuigd van de intenties van Nguema: zij vinden dat er met zijn aantreden geen echte regimewissel plaatsvindt. Ook betwijfelen zij of de militairen werkelijk van plan zijn de macht terug te geven aan het volk."