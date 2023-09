Big Bazar krijgt geen afkoelingsperiode en 'laat alle hoop varen'

Koopjesketen Big Bazar krijgt van de rechter geen extra tijd om het bedrijf gezond te maken. De betalingsachterstanden zijn te hoog opgelopen. Big Bazar wilde vier maanden extra tijd, maar de rechter is niet onder de indruk van de aanpak van de problemen. De keten denkt zelf dat het nu einde verhaal is.

Meerdere schuldeisers hebben de afgelopen tijd een faillissementsaanvraag ingediend voor de koopjesketen. Morgen wordt de eerste aanvraag in behandeling genomen.

De advocaat van Big Bazar-directeur Jerke Kooistra zegt dat zijn cliënt "zwaar teleurgesteld is en alle hoop laat varen". Schuldeisers laten weten juist blij te zijn met de duidelijkheid. Zij hopen nu via een faillissementsaanvraag nog wat geld terug te krijgen.

'Geen realistisch vooruitzicht'

Vorige week beloofde Kooistra in de rechtbank de schuldeisers nog beterschap. Van de 23 verlieslatende winkels zouden er al 12 zijn gesloten. Er zouden nieuwe geldschieters komen en de omzet over november en december zou veel moeten goedmaken.

De rechter is niet overtuigd van dit plan. Vrijdag liet hij al doorschemeren dat hij de verwachte omzet niet erg realistisch vond. Daarnaast wordt er zwaar aan getild dat de huur van september niet betaald is. Volgens de rechter laat dit zien dat er geen zicht op verbetering is.

28 miljoen schuld

Eerder meldde de NOS dat de achterstallige betalingen zijn opgelopen richting 30 miljoen euro. Dat gaat om schulden bij leveranciers en verhuurders, maar ook bij de Belastingdienst is er een schuld van bijna 10 miljoen euro.

Big Bazar hoopte nog in gesprek te kunnen met de schuldeisers. In de rechtbank gaven zes van de zeven schuldeisers aan geen vertrouwen te hebben in de saneringsplannen. Ze rekenen het Big Bazar zwaar aan dat het beloftes voor betaling niet nakomt en concludeerden dat er geen financiële dekking is voor de saneringsplannen van Kooistra.

Faillissement dichterbij

Wanneer Big Bazar wel een afkoelingsperiode had gekregen, zouden faillissementsaanvragen en oudere claims van betalingsachterstanden tijdelijk worden opgeschort. In zo'n zogeheten WHOA-procedure moeten de onderneming en schuldeisers er nog één keer proberen samen uit te komen.

Dat traject is nu van de baan. Verschillende faillissementsaanvragen van verhuurders, leveranciers en een uitzendbureau worden per direct opgepakt. De eerste aanvraag wordt morgenochtend al behandeld door de rechtbank Amsterdam.