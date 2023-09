Via het WK in Belgrado zetten Florijn en co hun eerste stappen richting Parijs

De Nederlandse roeivloot is te water gegaan voor de WK op een meertje in nabij Belgrado. Nog 326 dagen tot de start van de Olympische Spelen in Parijs, en dan zijn de WK een prettig meetmoment met de wereldtop. De Nederlandse roeiers werkten zondag en maandagochtend in Belgrado de series al af. Een groot gedeelte van hen plaatste zich voor de finales, die van woensdag tot zondag op het programma staan. Hoge ogen in de skiff In de skiff, de boot met ruimte voor één roeier, heeft Nederland met Karolien Florijn mogelijk olympisch goud in handen. De 25-jarige dochter van roeilegende Ronald Florijn werd in 2022 als eerste Nederlandse wereldkampioen in de skiff. Eerder dit jaar prolongeerde Florijn haar Europese titel op indrukwekkende wijze:

Karolien Florijn verdedigt bij de EK roeien in Bled haar titel in de skiff met een groot vertoon van macht. - NOS

In de series was Florijn zondag oppermachtig. Ze kwalificeerde zich met een gapend gat van 3,5 seconden voor de kwartfinales, die ze woensdag om 11.28 uur zal afwerken. Voor Florijn vormen de EK en WK de opmaat naar de Spelen van 2024. Ze heeft haar pijlen vol op olympisch goud gericht. Met Martine Veldhuis heeft Nederland in de lichte skiff een voormalig Europees kampioen in huis. Zij plaatste zich maandag al voor de halve finales in haar klasse. Bij de mannen was het voor Simon van Dorp zondag al raak. In de skiff plaatste hij zich als snelste voor de kwartfinales. Woensdag om 11.00 uur roeit hij die wedstrijd. Wat boksen de duo's voor elkaar? In de twee-zonder-stuurvrouw plaatsten Ymkje Clevering en Veronique Meester zich maandag voor de halve finales. Op de dubbeltwee lukten Nika Johanna Vos en Lisa Scheenaard dat niet. Zij melden zich woensdagochtend bij de herkansingen.

