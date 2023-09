Automatische boete voor vrachtverkeer boven werfkelders Utrecht

Chauffeurs die zich niet houden aan het verbod op vrachtverkeer in de Utrechtse binnenstad worden binnenkort automatisch bekeurd. Kentekencamera's moeten ervoor zorgen dat overtreders altijd een boete krijgen, schrijft RTV Utrecht.

Vrachtwagens zijn in een deel van het centrum niet welkom omdat zwaar verkeer de eeuwenoude werfkelders kan beschadigen. Muren en plafonds van de werfkelders zitten al vol scheuren. Elk zwaar voertuig dat over een straat met een eeuwenoude kelder rijdt, is er een te veel, schrijft de gemeente.

Eind juni werd bij wijze van proef al met een aantal camera's gecontroleerd hoeveel vrachtwagens er over de straten boven de werfkelders rijden. Daaruit bleek dat sommige chauffeurs het verbod negeren. Daarom worden eind dit jaar negentien kentekencamera's extra opgehangen in het hele 'wervengebied'. Elke overtreder kan een boete van 110 euro verwachten.

Jaar lang

Na een jaar wordt gekeken of de kentekencamera's bijdragen aan het verminderen van het aantal vrachtwagens dat over de straten boven werfkelders rijdt.

Op dit moment staan op veel plekken in de Utrechtse binnenstad paaltjes om zwaar verkeer tegen te houden. Als de proef met de camera's werkt, gaat de gemeente kijken of een deel van die paaltjes weggehaald kan worden.