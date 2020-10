Ontvoerde Franse hulpverleenster vrijgelaten in Mali

In Mali is een Franse hulpverleenster vrijgelaten die bijna vier jaar geleden door jihadisten werd ontvoerd. Ze werkt voor een hulporganisatie in de stad Gao.

Sophie Pétronin (75) landde vandaag samen met drie andere gijzelaars in een militair vliegtuig in Bamako. Ze werd daar opgewacht door haar zoon die haar tijdens de emotionele hereniging optilde.

De andere gijzelaars zijn een prominent lid van de Malinese oppositie, Soumaïla Cissé die in maart werd ontvoerd, de Italiaanse priester Pierluigi Maccali en de Italiaan Nicola Chiacchio die beiden in 2018 werden ontvoerd.

'Geen geweld gebruikt'

Hun bevrijding kwam enkele dagen na de vrijlating van bijna 200 jihadisten door de Malinese overgangsregering en lijkt daardoor een gevolg te zijn van gevangenenruil. De Malinese overgangsregering wil niets zeggen over de omstandigheden van de bevrijding.

"Ik heb zes maanden doorgebracht in zeer moeilijke omstandigheden en heb bijna de hele tijd in isolement gezeten, maar er is geen geweld tegen mij gebruikt", zei de 70-jarige politicus Cissé tegen de Malinese staatsomroep. Ook zei hij dat hij in de Sahara gevangen was gehouden.

