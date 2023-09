Zuid-Koreaanse leraren zijn bedreigingen en mishandelingen door ouders beu

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul hebben 50.000 leraren gedemonstreerd tegen de werkdruk en agressieve ouders. Elders in het land gingen 60.000 tot 70.000 leraren de straat op, ondanks dreigende woorden van autoriteiten dat de demonstraties illegaal waren en dat deelnemers gestraft zullen worden.

De aanleiding voor het protest is de zelfdoding door een 23-jarige basisschoolleraar in juli. Ze begon bijna een jaar geleden aan wat haar droombaan had moeten worden. In haar dagboek schreef ze dat ze de maanden voor haar dood een stortvloed aan klachten van ouders over zich heen kreeg, ook 's avonds laat, zei een neef tegen de BBC.

Sinds haar dood houden leraren elk weekend bijeenkomsten en demonstraties om haar te herdenken. Aan een demonstratie bij het parlement deden afgelopen zaterdag 200.000 mensen mee.

De dood van deze leraar staat niet op zichzelf. In de zes jaar daarvoor pleegden zo'n honderd leraren in het Zuid-Koreaanse onderwijs zelfmoord. 57 van hen werkten in het basisonderwijs, schrijft persbureau Reuters. Het is onduidelijk hoeveel van die gevallen met werkdruk of lastige ouders te maken hadden.

Wet kinderwelzijn

De leraren vinden dat ze sinds de invoering van een wet op kinderwelzijn in 2014 te gemakkelijk van mishandeling beschuldigd worden. Een berisping wordt als emotionele mishandeling gezien en een beschuldiging van mishandeling is al voldoende reden voor ontslag. Dat maakt het onmogelijk om wangedrag te corrigeren, vinden de leraren.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Onderwijs erkent dat het aantal klachten over mishandeling in het onderwijs is toegenomen, sinds de wet werd aangenomen. Het zegt dat het alles doet om te voorkomen dat leraren onterecht worden gestraft. Zo krijgen ze in de toekomst het recht om telefoongesprekken 's avonds laat op privételefoons niet aan te nemen.