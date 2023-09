Eerste Afrikaanse klimaattop van start: nadruk op kansen voor groene energie

De eerste Afrikaanse klimaattop is vandaag begonnen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Afrikaanse staatshoofden komen de komende dagen bijeen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen voor COP28, de wereldwijde klimaattop die in november in Dubai plaatsvindt.

Centraal tijdens de top staat het benutten van de mogelijkheden van het Afrikaanse continent voor hernieuwbare energie. De Keniaanse president en gastheer William Ruto benadrukte in zijn openingsspeech dat Afrika niet langer puur moet worden benaderd als een slachtoffer. "Te lang hebben we klimaatverandering als een probleem gezien, maar er liggen ook grote kansen."

Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat slechts 2 procent van de wereldwijde investeringen in groene stroom in Afrika terechtkomt, terwijl de potentie op het continent enorm is. Zo is Afrika een geschikte bron van zonne- en windenergie en bevat het continent grondstoffen die nodig zijn voor de productie van onder meer batterijen en windturbines.

Tegelijkertijd uiten de Afrikaanse leiders hun frustratie over het achterblijven van financiële steun uit het Westen voor het realiseren van die ambities. Ook het klimaatbureau van de Verenigde Naties doet een beroep op het Westen. "We willen dat de rijke landen het beloofde jaarlijkse bedrag van 100 miljard dollar onmiddellijk leveren aan de ontwikkelingslanden", zei Simon Stiell, hoofd van het klimaatbureau.

In 2020 hebben ontwikkelingslanden 83 miljard dollar aan klimaatfinanciering ontvangen. Dat was 4 procent meer dan het jaar ervoor, maar voldeed dus niet aan de toezegging van 100 miljard dollar per jaar. De VN voorspelt dat de totale klimaatschade in Afrika tussen de 290 en 440 miljard dollar zal uitkomen, afhankelijk van hoeveel de aarde opwarmt.

Buitenproportioneel

Afrika draagt slechts 3 tot 4 procent bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar ervaart wel buitenproportioneel de gevolgen van klimaatverandering. "Van de twintig landen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, liggen zeventien hier in Afrika", aldus de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry, ook aanwezig op de top.

De Afrikaanse landen hebben nog een lange weg te gaan als het aankomt op de transitie naar groene stroom. Er wordt nog altijd veel meer geïnvesteerd in projecten omtrent fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare energiebronnen.