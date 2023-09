Seksuele geaardheid speelt in Duitsland geen rol meer bij bloeddonaties

Duitsland heeft de regels rondom bloeddonatie versoepeld. Seksuele geaardheid wordt niet langer meegewogen wanneer iemand bloed wil doneren. Het doel van de aanpassing is discriminatie voorkomen.

Wie bloed wil doneren wordt niet meer gevraagd naar seksuele geaardheid, maar naar het aantal seksuele partners. Daarnaast krijgt voortaan iedereen vragen over specifieke seksuele handelingen, waar eerst alleen homo- en biseksuele mannen dat kregen. Ook de leeftijdsgrens voor het doneren van bloed vervalt.

Homoseksuele mannen die geregeld van seksuele partner wisselen, werden eerder automatisch als een risico beschouwd, omdat zij een verhoogde kans liepen om een soa te hebben opgelopen.

Vragenlijsten

De nieuwe regels zijn vandaag van kracht gegaan, maar onduidelijk is nog hoe snel ze ook daadwerkelijk worden toegepast. Dat is afhankelijk van hoe snel bloedbanken nieuwe vragenlijsten doorvoeren. Het maken van een nieuwe vragenlijst kan vier tot zes weken duren.

Bij de bloeddonatiedienst van het Duitse Rode Kruis worden de regels wel direct ingevoerd, ondanks een gebrek aan nieuwe vragenlijsten. Iemand die volgens de nieuwe regels bloed wil doneren, wordt niet weggestuurd.

Nederland

Vanaf volgend jaar moet er ook in Nederland een gelijke behandeling gelden voor alle bloeddonoren. Dat maakte minister Kuipers van Volksgezondheid afgelopen maart in een Kamerbrief bekend. Ook bloedbank Sanquin pleit ervoor om te kijken naar seksueel gedrag in plaats van geaardheid.

Op dit moment is het donorkeuringsbeleid heel specifiek gericht op mannen die seksueel contact hebben gehad met een andere man. Zij mogen geen bloed doneren als ze de afgelopen paar maanden met een nieuwe partner of wisselende partners anaal seksueel contact hebben gehad.