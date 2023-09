Podcast De Dag: de 'doldwaze' Haagse politiek

Podcast De Dag is terug na de zomerstop en dat is maar goed ook, want er is in de tussentijd veel gebeurd. De politieke zomer kun je ronduit roerig noemen. De uitstroom van politici die sinds de val van het kabinet in juli in gang was gezet, duurde voort en na verschillende partijpresentaties begint zich een beeld af te tekenen van de campagne richting de verkiezingen op 22 november.

In deze podcast praat politiek verslaggever van Nieuwsuur Arjan Noorlander ons bij over de herschikking van het politieke veld en de geluiden die hij in de wandelgangen hoort. Ook hij kijkt voorzichtig vooruit naar de komende maanden, die volgens hem hoe dan ook "doldwaas" worden.

Reageren? Mail [email protected]