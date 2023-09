Rustdag in Vuelta voelt als godsgeschenk na week vol regen, blubber en incidenten

Beproefd door regen, wind, modder, hitte en duisternis tijgert het peloton door Spanje. Alsof drie weken fietsen niet al zwaar genoeg is, trotseren de renners van de Vuelta in de eerste week alle natuurelementen. De rustdag van vandaag is een godsgeschenk. Al begon ook die rustdag typisch voor deze Ronde van Spanje: vol chaos. "Wel mooi dat de Vuelta met elf etappes is ingekort. We zijn naar Madrid gevlogen", tweette Jetse Bol zondagavond laat na de negende etappe. Het vliegtuig waarin de Nederlander van Burgos-BH zat, landde op weg naar Valladolid wegens noodweer voortijdig in Madrid. Zeker vijf ploegen moesten met de bus nog zo'n 200 kilometer rijden. "Rond een uur of drie zullen we op bed liggen. Mocht de dopingcontroleur meelezen: gaarne niet voor elven morgenochtend", verzocht Bol de meedogenloze dopingagenten. 'Levensgevaarlijk' Weinig blijft het peloton deze Vuelta bespaard. De ploegentijdrit door Barcelona in etappe één was kletsnat en voor de topteams haast een nachtrit. Het parcours was pikkedonker wegens vroeg ingevallen duisternis. "Levensgevaarlijk", volgens Remco Evenepoel. Ogen dicht en bidden maar. "Het was echt op leven en dood in het wiel." Een dag later was het niet veel beter: een verlegde start wegens overstroomde wegen en weer regen in de finale. De organisatie besloot na klachten van klassementsrenners over linke omstandigheden de tijdsopmeting te vervroegen. Eerst naar 3,5 kilometer en later naar 9 kilometer voor de finish. Iets wat sommige ploegen pas tijdens de rit door kregen. Bekijk de samenvattingen van de eerste drie chaotische etappes:

Tijdens die tweede etappe, waarin renners ook nog klaagden over punaises in hun banden, moest de Vuelta-organisatie bij omstanders op hun telefoons achterhalen wie er nou precies als eerste boven was gekomen op de slotklim naar het kasteel van Montjuïc. Etappe drie leek eindelijk normaal te verlopen, totdat ritwinnaar Evenepoel na de finish op een omstander botste en een hevig bloedende wenkbrauw opliep. Achteraf bleek dat de Vuelta die dag was ontsnapt aan totale lamlegging van de koers. De Spaanse politie hield vier mensen aan die van een viaduct 400 liter olie op de weg wilden laten stromen.

De Spaanse politie deelt beelden van de verijdelde sabotage-actie op X. - NOS

Na drie etappes zonder grote incidenten was het de afgelopen drie dagen toch weer raak. Dat de sprinters uiteindelijk gewoon door de straten van Oliva konden blazen, was pas mogelijk nadat de politie een 28-jarige man in bedwang had gehouden die met een briesend peloton in aantocht een crash wilde veroorzaken. Etappe acht dan? Ook niet vlekkeloos. Jumbo Visma-kopman Primoz Roglic won, voor de verbaasde nummer twee Evenepoel, die tegen Franse media zou hebben gezegd dat hij niet wist waar de finishlijn precies lag. Kan kloppen, want Roglic vroeg voordat hij het podium betrad: "De finish was anders, no? Jullie hadden gezegd dat het 50 meter na de bocht was." Twee oranje pionnetjes En dan de blubberrit van zondag naar Collado de la Cruz de Caravaca. De organisatie kreeg de finale niet moddervrij en besloot met de koplopers op 30 kilometer van de finish tot het opnieuw vervroegd stilzetten van de klassementstijden. Dit keer op 2,05 kilometer van de finish, aangegeven met twee oranje verkeerspionnetjes. Rustig baggerden de klassementsrenners de laatste kilometers omhoog, de modder uit de ogen wrijvend.

Vandaag krijgen de renners welverdiende rust, voordat ze dinsdag een individuele tijdrit rijden door de straten van Valladolid. Wat ze bij Jumbo-Visma op hun vrije dag uitspoken? "Even los rijden, de tijdritfiets testen en zo veel mogelijk niets doen", vertelde Jumbo-Visma-ploegleider Marc Reef zondagavond op de radio bij NOS Langs de Lijn. Maar ook: "We gaan kijken of we het tijdritparcours kunnen verkennen." En: terugblikken op de hectische week. Die was volgens Reef "heel succesvol", Sepp Kuss rijdt in de rode trui en Jumbo won twee etappes, "maar ook heel bewogen". Vraag hem maar naar de modderfinish in etappe negen. "Tijdens de rit kregen we foto's en filmpjes door, gelukkig zag de organisatie ook dat dit (vervroegen van de tijdsopname, red.) de enige juiste keuze was." Bekijk hier de samenvattingen van etappe acht en negen:

Op jacht naar de derde eindzege in drie grote wielerrondes dit jaar, staat Jumbo-Visma er op rustdag één florissant voor. Geen vanzelfsprekendheid, want ook de Nederlandse ploeg leed onder de doorweekte ploegentijdrit in Barcelona. "De donkerte viel eerder in dan verwacht", zegt Reef. "Dat het regent weet je van te voren niet, daar is weinig aan te doen. Maar als de omstandigheden zo zijn, kun je verwachten dat het eerder donker wordt. Daar had iets aan gedaan kunnen worden. De tijdrit te vervroegen of sowieso al een andere planning maken." Jumbo nog intact Waar andere sterke klassementsploegen al knechten kwijtraakten, geveld door buikgriep of valpartijen, heeft de Jumbo-trein nog elk wagonnetje. Voor Reef mag week twee, waar Jumbo aan begint met drie kopmannen, starten. Superknecht Kuss leidt, voor zijn kopmannen Jonas Vingegaard en Roglic. "Dat zijn nog steeds onze meest beschermde renners. Alleen is daar wel een derde bij gekomen", zegt Reef. "En dat maakt het alleen maar beter voor ons. Wij zijn onvoorspelbaarder voor de concurrentie." En dan moeten de ritten die de berggeiten van Jumbo het beste liggen nog komen.

Regen in de Vuelta - AFP