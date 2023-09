Fors meer ouders vragen financiële hulp om sport- en cultuurclub te betalen

Veel meer ouders vragen om hulp bij het betalen van de sport- of cultuurclub van hun kinderen. Wie niet genoeg geld heeft voor contributie of lesgeld kan terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In het eerste half jaar betaalde het fonds voor 49.541 kinderen en jongeren een lidmaatschap. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode in 2022.

De organisatie zelf denkt dat de toename te verklaren is doordat het fonds meer bekendheid heeft gekregen. Zo worden mensen die zelf als kind gebruik hebben gemaakt van het jeugdfonds ingezet, als een soort tussenpersonen, om andere ouders te informeren over de mogelijkheden.

Inflatie

Daarnaast noemt het jeugdfonds de hogere contributieprijzen als oorzaak. Vorig jaar waarschuwde toenmalig directeur Monique Maks al voor de te hoge kosten. Door de inflatie en hoge energierekeningen zagen veel sportclubs zich genoodzaakt om de contributie te verhogen. Tegelijkertijd zag Maks dat ook gezinnen om diezelfde redenen begonnen met bezuinigen op sport en cultuur.

Ongeveer 830.000 mensen in Nederland leven onder de armoedegrens, iets meer dan 200.000 van hen zijn kinderen en jongeren.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het jeugdfonds hoef je niet onder die grens te leven. Volgens directeur Petra Bosman zijn de criteria iets ruimhartiger. "Denk aan 120 tot 130 procent boven het minimuminkomen. En ook dat zijn geen harde percentages, als onze tussenpersonen beoordelen dat een gezin hulp nodig heeft, gaan wij daarin mee."

Wel zijn er verschillen tussen gemeenten, die de subsidies verstrekken aan het fonds. "Bij de ene gemeente is er ruimte voor cultuur en sport en zwemles. Maar sommige gemeenten hebben wat minder geld, dus dan is het of sport of cultuur", zegt Bosman.