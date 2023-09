Brussel gaat kijken naar beschermde status wolf

De Europese Commissie denkt erover om de wolf wat minder te beschermen. De commissie gaat kijken of het goed zou zijn om het aantal wolven te beperken om aanvallen op dieren of mensen te voorkomen. Nu valt de wolf onder de Europese habitatrichtlijn, en is het een beschermde diersoort. Wolven mogen in het wild niet worden gevangen, verstoord of gedood.

De toename van het aantal wolven leidt tot een stevige discussie, ook in Nederland. Natuurbeschermers zijn blij met de terugkeer van het roofdier, maar anderen vrezen voor de veiligheid van mensen, vee en andere dieren en willen dat de wolven verjaagd of afgeschoten worden. Onder meer schapenboeren vrezen voor hun dieren.

Volgens commissievoorzitter Von der Leyen zijn wolvenroedels in sommige Europese regio's "een echt gevaar geworden voor vee en potentieel ook voor mensen". Brussel gaat daarom kijken of de beschermingsstatus van de wolf in de EU, waar nodig, moet worden aangepast.

Paard doodgebeten

Om een besluit te kunnen nemen, wil Von der Leyen van lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere betrokken partijen informatie over de wolvenpopulatie en de gevolgen van de wolf in het gebied. Op basis daarvan besluit het EU-bestuur vervolgens hoe het verder moet met de beschermde status van de wolf.

Vorige week nog oordeelde de rechtbank dat de provincie Gelderland wolven op De Hoge Veluwe voorlopig niet mag verjagen met paintballgeweren. Gelderland wilde de wolf zo weer bang maken voor mensen. Maar de Faunabescherming stapte naar de rechter, en de rechtbank zei dat Gelderland niet goed genoeg had onderbouwd waarom het verjagen met de verfkogels nodig is.

Von der Leyen wijst er verder op dat het aanpakken van wolven in sommige gevallen al wel mogelijk is. EU-landen en lokale autoriteiten zouden die ruimte ook moeten pakken, zegt de commissievoorzitter in een verklaring. Overigens heeft Von der Leyen privé al eens te maken gehad met een wolf; een van haar paarden werd doodgebeten door een mannetjeswolf.

