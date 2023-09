'Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar'

De financiële situatie voor organisaties die ouderen verzorgen wordt onhoudbaar. Dit concludeert accountant BDO in een analyse van de jaarverslagen van 789 zorginstellingen. Ruim 200 zorgorganisaties leden in 2022 verlies. Dat is een toename van 40 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

De vrees is dat een aanzienlijk aantal ouderenzorgvoorzieningen failliet zal gaan. Ook bestaat het risico dat onmisbare zorgverleners vanwege financiële tekorten moeten worden ontslagen. En dat terwijl verpleeghuizen een wachtlijst hebben van ruim 20.000 mensen. Bovendien is het personeelstekort al bijzonder nijpend.

Wekenlang niet gewassen

BDO waarschuwt dat de kwaliteit van ouderenzorg zal verslechteren als er niets verandert. Dan kan het gaan om minder persoonlijke aandacht, minder tijd voor het verzorgen van mensen of minder dagbesteding.

Uit recent onderzoek van de NOS blijkt dat dit kwaliteitsverlies van zorg al gaande is. Ouderen in verpleeghuizen worden soms weken niet gewassen. Ook zijn er vaste wc-tijden, wat als gevolg heeft dat mensen die het niet kunnen ophouden langere tijd in hun eigen ontlasting zitten.

Deze neerwaartse spiraal komt volgens BDO vanwege een opstapeling van tegenvallers. Het gaat dan om inflatie, hogere energiekosten en toegenomen rentelasten. Omdat er een personeelstekort is, zijn de instellingen bovendien gedwongen om duurdere zzp'ers in te huren.

'Overheidsbeleid vergroot problemen'

De zorgen van BDO worden vergroot door het overheidsbeleid. In plaats van te zorgen voor een lastenverlichting, bezuinigt het kabinet fors op de ouderenzorg. Zo wordt het landelijke budget voor deze sector oplopend tot 2026 met 3 procent gekort.

Daarnaast verlaagt de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2024 een onderdeel van het tarief waarmee instellingen huisvesting voor bewoners betalen. Het gaat om 8 procent. Volgens zorginstellingen is dat een verlies dat ze niet kunnen compenseren.

De zorgverzekeraars zijn eveneens van plan om de komende twee jaar te korten op de tarieven. 250 zorgorganisaties zijn naar de rechter gestapt om dat te voorkomen.

Petitie

Morgen protesteert een groep van 27 Noord-Nederlandse ouderenzorgorganisaties in Den Haag. Volgens die organisatie dreigt door personeelstekorten en vergrijzing een ramp in de ouderenzorg.

Initiatiefnemer is de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Directeur Roeli Mossel overhandigt een petitie aan demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg). "Het is niet zozeer dat we om heel veel extra geld vragen. We vragen simpelweg dat er niet verder op ons wordt gekort. Je kunt niet verwachten dat wij met bezuinigingen én de stapeling van kosten overeind blijven."