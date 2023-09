Willem II en NAC spelen gestaakt duel dinsdagochtend zonder publiek uit

Het gestaakte duel tussen Willem II en NAC in de eerste divisie wordt dinsdag uitgespeeld. Het duel zal om 10.30 uur gespeeld worden in Tilburg zonder publiek. Dat besluit is genomen door de KNVB in samenwerking met de clubs, de gemeente Tilburg en de politie.

Zondag werd het duel in de 54e minuut voor de tweede keer stil gelegd omdat er voorwerpen vanaf de tribune op het veld waren gegooid. NAC leidde op dat moment met 3-0.

In april van dit jaar werd de Brabantse derby ook al gestaakt en later zonder publiek uitgespeeld.