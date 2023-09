School ontruimd wegens stunt met chloortabletten in Duiven

Een middelbare school in Duiven is vanochtend ontruimd nadat een fles met chloortabletten in het gebouw was ontploft. De 800 leerlingen mochten na ruim een uur weer terug naar hun klaslokalen.

De fles met chloortabletten werd achtergelaten op het jongenstoilet. "Die fles is vervolgens ontploft en daardoor kwam een enorme chloorwolk vrij. Die was overal in het gebouw flink te ruiken", aldus rector Léon Lucas tegen Omroep Gelderland.

Volgens de rector gaat het om een stunt die de ronde deed op TikTok. "Die chloortabletten zijn overal te krijgen, want ze worden bijvoorbeeld gebruikt om zwembaden schoon te houden. Donderdag was er hier bovendien al een soortgelijke stunt. Maar dat was laat in de middag, toen de school al leeg was. Toen hebben we niet hoeven ontruimen."

De schoolleiding spreekt van een actie die "alles wat acceptabel is ver te buiten gaat". Lucas: "Dit gaat echt veel te ver en is buitengewoon vervelend." De school zegt aangifte te gaan doen.

Leerlingen hebben ruim een uur buiten gewacht terwijl de brandweer de school controleerde. Chloor kan in grote hoeveelheden leiden tot klachten aan de luchtwegen.