Toptalent Kaptein tekent bij Chelsea: 'Als klein meisje was ik al fan'

Kaptein zal dit seizoen afmaken bij FC Twente, de club waar ze al op 15-jarige leeftijd haar debuut maakte. Of dit komt doordat ze nu nog niet rijp is voor het eerste team van Chelsea, durft ze niet te zeggen. "Speelminuten zijn natuurlijk gewoon het belangrijkst. Bij Twente zijn die gegarandeerd."

"Het is een grote stap, maar ik heb goede gesprekken gehad en ze hebben een goed plan met mij. Chelsea is een heel warme club, dus ik ben heel blij met deze keuze", vertelt ze nuchter maar trots over haar transfer.

"Een heel mooie dag", zegt Wieke Kaptein met een grote glimlach bij terugkeer op Schiphol. Het talent is samen met haar familie op en neer naar Londen geweest om het contract te tekenen.

Wieke Kaptein tekent een contract voor vier jaar bij Chelsea, de kampioen van Engeland. De 18-jarige middenvelder die deze zomer actief was met Oranje op het WK maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Twente.

Kaptein noemt het een keuze op verstand. Niet alleen de ontwikkeling als voetbalster houdt de middenvelder nog even in Nederland. "Ik zit ook gewoon nog op school, dus ja. Ik moet mijn opleiding eigenlijk wel afmaken." Kaptein studeert in Enschede Sport & Coaching aan het Johan Cruyff College.

Altijd al een droom

Voor Kaptein is het een stap waar ze van jongs af aan op hoopte. "Als klein meisje was het altijd al een droom. Ik was fan van Chelsea samen met mijn broers."

Deze zomer was Kaptein de jongste WK-debutant ooit namens het Nederlands elftal. Ze speelde als invaller 45 minuten tegen Vietnam (7-0) tijdens het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland.

Maar Chelsea ontdekte haar niet op het WK. Kaptein stond al maandenlang in de belangstelling van de Engelse topclub, die afgelopen seizoen scouts naar wedstrijden van Twente stuurde. Chelsea betaalt een transfersom aan Twente, maar de hoogte daarvan is niet bekendgemaakt.