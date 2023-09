Erdogan in Rusland om te praten over verlengen graandeal

De alternatieve routes voor de Oekraïense graanexport komen steeds meer onder druk te staan door Russische drone-aanvallen. Vannacht heeft Rusland nog een aanval uitgevoerd op Izmajil, een Oekraïense havenstad aan de grens met Roemenië. Dat is een van de belangrijkste havens van waaruit Oekraïens graan nog naar andere landen wordt uitgevoerd.

Erdogan heeft zich opgeworpen als bemiddelaar in de deal; bij de eerste overeenkomst was Turkije samen met de Verenigde Naties betrokken bij de totstandkoming. De president heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne nauw contact onderhouden met Poetin.

De Turkse president Erdogan is in de Zuid-Russische havenstad Sotsji om met de Russische president Poetin te praten over het verlengen van de graandeal met Oekraïne. Erdogan hoopt Poetin over te halen om een nieuwe deal te sluiten, zodat Oekraïne weer graan kan exporteren via de Zwarte Zee.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Rusland gebruikt verschillende voorwendselen om de versoepelingen af te dwingen. Zo benadrukt het land dat het graan niet de armste landen in Afrika bereikt. Maar daar was het de andere partijen ook niet om te doen; het ging veel meer om het niet laten stijgen van de graanprijs wereldwijd, wat ook belangrijk is voor arme landen.

Daarnaast zegt Rusland dat aan Russische eisen niet is voldaan. Bijvoorbeeld dat een Russische bank niet is gekoppeld aan het betalingssysteem Swift. Hoewel die bank zonder dat systeem ook kan functioneren, alleen iets minder snel dan gebruikelijk. Ook zegt Rusland dat Oekraïne de veilige corridor gebruikt om aanvallen op Russische doelen in de Zwarte Zee uit te voeren.

Poetin zal vandaag blijven hameren op het inwilligen van de Russische eisen. Maar de vraag is of hij heel veel keuze heeft; hij staat onder druk van Turkije en China. Dat zijn twee heel belangrijke landen voor Rusland in de huidige situatie en tegelijkertijd belangrijke afnemers van Oekraïens graan. Ze hebben Rusland al onder druk gezet om akkoord te gaan met die deal. En juist vanwege de cruciale positie van die landen voor Rusland, lijkt het voor de hand liggend dat Poetin goed zal gaan luisteren naar hun argumenten."