Oekraïense minister van Defensie ontslagen, opvolger moet corruptie bestrijden

Zijn beoogde opvolger, Roestem Oemerov (41), was aan het begin van de oorlog een van de Oekraïners die tevergeefs met de Russen over een staakt-het-vuren onderhandelden. Sinds september vorig jaar is hij verantwoordelijk voor de privatisering van staatsbezittingen. Hij krijgt lof voor de manier waarop hij de corruptie bij deze privatisering aanpakt. Daarnaast is hij een ervaren diplomaat die betrokken was bij de uitwisseling met de Russen van krijgsgevangenen en burgers en de onderhandelingen over de graandeal.

Reznikov (57) was sinds 1 november 2021 minister van Defensie. Bijna vier maanden na zijn aantreden viel Rusland het deel van Oekraïne binnen dat nog niet door Rusland was bezet. Sindsdien reisde behalve Zelensky ook Reznikov de wereld over om wapens en geld andere zaken los te krijgen die Oekraïne nodig heeft om zich te verdedigen.

Dit diplomatieke offensief had succes, Oekraïne kreeg de beschikking over geavanceerde wapens en andere middelen die nodig zijn om oorlog te voeren. Vorige maand volgde de toezegging van onder meer Nederland, dat het ook F-16's zal krijgen.

Corruptie

De beschuldigingen over corruptie en de bureaucratie op zijn ministerie dreigden Reznikov al langer op te breken. In augustus vorig jaar meldde een Oekraïens medium dat het ministerie veel te veel had betaald voor een partij zomeruniformen uit Turkije, terwijl het leger winterkleding nodig had.

In januari bleek dat het ministerie ook te veel betaalde voor voedsel voor het leger. Ook zou veel voedsel niet naar het front, maar naar de handel zijn doorgesluisd en zouden leden van rekruteringsbureaus smeergeld hebben aangenomen van mannen die de dienstplicht wilden ontlopen.

Toen al doken berichten op dat Zelensky van plan was om Reznikov te ontslaan. Als Oekraïne tot de EU en andere westerse instituties wil toetreden moet de corruptie worden aangepakt. Aan de andere kant is Reznikov waardevol voor Oekraïne omdat hij goede banden met NAVO-landen heeft opgebouwd die Oekraïne en wapens voorzien.

Ambassadeur

Er zijn geen aanwijzingen dat Reznikov zelf bij corruptie betrokken is. In Oekraïne wordt Reznikov nu getipt als de nieuwe ambassadeur in Londen. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijk NAVO-land en een van de belangrijkste wapenleveranciers.

Voor de situatie op het slagveld zal de vervanging van Reznikov waarschijnlijk weinig gevolgen hebben. De strategie daar wordt door de commandant van de strijdkrachten, generaal Valeri Zaloezjny, schrijft de BBC.