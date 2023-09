Xi Jinping niet naar G20-top in India, reden blijft gissen

Mogelijk speelt bij de afzegging mee dat de betrekkingen tussen China en India al langer slecht zijn, vooral door grensconflicten. Recent laaide het conflict opnieuw op nadat een Indiase deelstaat op een nieuwe kaart als Chinees was gemarkeerd. Ook over handel en India's groeiende banden met de Verenigde Staten hebben ze onenigheid. Beide landen hebben elkaars journalisten inmiddels het land uit gezet.

De Chinese president Xi Jinping gaat niet naar de G20-top in India volgende week, meldt het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn plaats zal premier Li Qiang de top in New Delhi bijwonen, aldus het ministerie. Over de reden dat Xi niet aanwezig zal zijn, is niets bekendgemaakt.

China-correspondent Sjoerd den Daas:

"Er kunnen veel redenen zijn voor Xi's afwezigheid, maar het blijft speculeren. In de wandelgangen in Peking gebeurt dat dan ook volop. De haperende economie is slechts een van de vele thema's die Xi hoofdpijn zullen bezorgen. Gezondheid is een andere mogelijke verklaring. Afgelopen week reisde Xi weliswaar af naar de BRICS-top in Zuid-Afrika, maar hij skipte een belangrijke speech. Zijn handelsminister werd ingeschakeld om Xi's woorden voor te lezen.

Veel reist Xi sowieso nog niet sinds het opheffen van China's strenge coronamaatregelen. Behalve Zuid-Afrika heeft hij tot nu toe alleen Rusland aangedaan. Dat India gastland is van deze G20, zorgt ook voor speculaties. De relaties met India staan op een dieptepunt. Mogelijk heeft Xi geen zin een bijrol te spelen op het feestje van de Indiase premier Modi.

Vraag is ook of Xi op dit moment veel baat denkt te hebben bij een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden of de Japanse premier Fumio Kishida. Met beiden ligt Xi op meerdere fronten overhoop. Misschien durft Xi meer te delegeren aan zijn secondanten, zoals premier Li Qiang, maar ook dat is gissen. Het enige dat we op dit moment zeker weten is dat Xi er niet bij zal zijn en dat we de reden van die afwezigheid niet kennen."