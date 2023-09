Halsema: nog lange weg te gaan bij studentenverenigingen

Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de gebeurtenissen bij studentenvereniging L.A.N.X. "opnieuw een voorbeeld van een hardnekkig probleem dat zich voordoet onder studentenverenigingen". Ze reageert daarmee op de berichtgeving van gisteren. Een dispuut van L.A.N.X. is geschorst vanwege excessen bij een ontgroening in het buitenland.

In een brief staat onder meer dat de eerstejaars punten moesten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg. In de categorie 'dames en seksgerelateerd' stond ook de opdracht 'regel een vluchteling'. De opdrachten stond op een lijst die mannelijke eerstejaars in november vorig jaar meekregen tijdens hun dispuutskennismaking in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

"De informatie die naar buiten is gekomen vind ik schokkend", zegt Halsema in een verklaring." Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, te beginnen bij de studenten zelf." De vereniging noemde de opdrachten "mensonterend" en "zeer ongepast".

Halsema zegt dat ze vorige week door L.A.N.X. is geïnformeerd over de kwestie. Binnenkort gaat ze in gesprek met de vereniging. Ze rekent erop dat de vereniging maatregelen zal nemen "om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen". "Ook ben ik benieuwd welke aanvullende sancties voor het betreffende dispuut zullen volgen."

'Niet van deze tijd'

Demissionair minister Dijkgraaf (Onderwijs) noemt de gebeurtenissen "ongelofelijk en zó niet van deze tijd". "We zien dit helaas nog steeds bij het begin van het studiejaar. Dat moet eigenlijk een mooie, fijne tijd zijn. Het is heel goed dat instellingen hier stevig op reageren." Een stevig gesprek tussen onderwijsinstellingen en de vereniging is wat hem betreft gepast.

De Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam spreken vandaag over dit "hardnekkige gedrag". Ook beslissen ze of L.A.N.X. nog geld krijgt van de instellingen. Dijkgraaf noemde het gisteren in het NOS Met het Oog op Morgen goed dat de onderwijsinstellingen de verenigingen wijzen op hun verantwoordelijkheden.