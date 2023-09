CDA wil 'verwaarloosde thema's' weer op de kaart zetten

Het CDA wil met het verkiezingsprogramma terug naar de basis. "We hebben een aantal thema's verwaarloosd en die zetten we weer op de kaart", zei lijsttrekker Henri Bontenbal bij de presentatie van het concept-programma. Hij noemde onder meer de groeiende ongelijkheid, normen en waarden en het gezin.

De titel van het programma is 'Recht doen; een hoopvolle agenda voor heel Nederland'. Volgens het CDA moeten er "samen met iedereen van goede wil" drie "vernieuwingsbewegingen" worden in gang worden gezet.

Ten eerste moeten er minder regels komen en meer ruimte voor de burger. Volgens de partij leidt regelzucht "vooral tot een systeem van wantrouwen en schijnveiligheid". Daarnaast moet Nederland naar een cultuur "van saamhorigheid en gemeenschapszin", aldus de christendemocraten.

Verder vindt het CDA dat de focus moet verschuiven van "kortetermijnwinst naar duurzame waarden". Bedrijven moeten een bijdrage willen leveren aan het land, in plaats van alleen gericht zijn op het verdienen van zoveel mogelijk geld.

Lelystad en de wolf

In het verkiezingsprogramma zitten een paar opvallende concrete punten. Zo keert de partij zich tegen opening van luchthaven Lelystad. Voor de wolf is volgens het CDA in Nederland geen plaats. Dat dier moet worden "verdreven".

Verder wil het CDA geen rekeningrijden op het platteland en krijgt de land- en tuinbouw hulp van de partij. De sector moet verduurzamen, maar wel in een tempo dat de sector "het kan meemaken".

BBB en NSC

Desgevraagd ging Bontenbal in op de verkiezingsstrijd met ex-CDA'ers Mona Keijzer (nummer 2 op de lijst van BBB) en Pieter Omtzigt die zijn eigen partij NSC heeft opgericht. "Ik zou zeggen: kies altijd voor het origineel."

Volgens Bontenbal is BBB geen christendemocratische partij "als je kijkt welke mensen er al onder hun dak zijn gekomen". De CDA-leider refereerde aan Lilian Helder van de PVV en Nicky Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink van JA21 (eerder FvD).

Bontenbal prijst concurrent Omtzigt voor alle misstanden die hij in het verleden aan de kaak heeft gesteld. "Maar ik denk dat we ook een hoopvolle agenda moeten neerleggen."