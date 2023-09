Zorgen op alle fronten voor Koeman als Oranje verzamelt in Zeist

Ronald Koeman ontvangt zijn 25 internationals vandaag met een hoofd vol zorgen. Nederlagen tegen Frankrijk (4-0), Kroatië (2-4 n.v.) en Italië (2-3) en een teleurstellende zege op Gibraltar (3-0) bezorgden de bondscoach een vervelende zomer. In aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland heeft Koeman nog een puzzel te leggen. In elke linie heeft de bondscoach wel een hoofdpijndossier.

Keepers: blessure Bijlow Voor de finaleronde van de Nations League wees Koeman Justin Bijlow aan als eerste keus onder de lat. Het leek een keuze voor de komende jaren, al was de Feyenoord-keeper zeker niet op zijn best. De 25-jarige Bijlow kampt nu echter met een polsblessure en moet niet voor het eerst noodgedwongen verstek laten gaan. De afwezigheid van Bijlow biedt kansen voor Mark Flekken, Andries Noppert en Bart Verbruggen. Spartaan Nick Olij zit niet bij de selectie. Kijk hieronder naar de discussie in Studio Voetbal over de keepers bij Oranje:

Door de afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow is de vraag wie er de komende interlands op doel staat bij Oranje. In Studio Voetbal wordt een voorzet gegeven. - NOS

De vorm van WK-keeper Noppert laat bij sc Heerenveen te wensen over en dus heeft Koeman te kiezen tussen Flekken en Verbruggen, beiden tegenwoordig onder de lat in de Premier League, de een bij Brentford, de ander bij Brighton. Verdediging: nieuw elan op links Als Oranje ergens voldoende kwaliteit heeft, is het wel in de verdediging. Maar topverdedigers betekenen niet meteen een topverdediging. De elf tegendoelpunten in de vorige vier interlands vormden bijna een historisch dieptepunt. Het gebeurde voor het laatst in 1962, toen Nederland nog een klein voetballand was, dat Oranje in vier wedstrijden zo veel goals moest incasseren.

Door blessures voor Jurriën Timber (Arsenal) en Sven Botman (Newcastle United) kan Koeman niet beschikken over twee opties centraal achterin. Daar komt bij dat Matthijs de Ligt op de bank zit bij Bayern München en Virgil van Dijk dit seizoen niet overtuigt en bovendien een schorsing boven het hoofd hangt vanwege het beledigen van een arbiter. Met Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Chelsea) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) riep Koeman drie debutanten op, drie linksbenige verdedigers. Van de Ven is als basisspeler van Tottenham Hotspur de logische vervanger van Botman in de selectie.

Met linksbacks Hartman en Maatsen bij de groep is Koeman vast wat van plan. In de vorige interlands stond Manchester City-verdediger Nathan Aké op links, maar die kan ook in het centrum uit de voeten. De 21-jarige Maatsen, die als speler van Jong Oranje voor de zomer al meetrainde bij Oranje, heeft geen basisplaats bij Chelsea. Middenveld: Reijnders biedt hoop Koeman moet met genoegen kijken naar Tijjani Reijnders, voor wie een Oranjedebuut lonkt. De 25-jarige middenvelder kende sinds zijn overstap van AZ naar AC Milan een uitstekende start in Italië. Als Reijnders zijn ontwikkeling doorzet, heeft het Nederlands elftal er een topkracht bij op het middenveld.

Tijjani Reijnders - Pro Shots

Dat was nodig ook. Eigenlijk staat Frenkie de Jong op het middenveld al jaren op eenzame hoogte, zijn secondanten waren steevast van minder kaliber. De opmars van Reijnders biedt wat dat betreft hoop, maar ook in Joey Veerman en Teun Koopmeiners zit nog groei en talent Mats Wieffer lijkt zijn vormdip bij Feyenoord te boven. Aanval: spitsenschaarste Aanvallend is er één positieve ontwikkeling te noteren: Xavi Simons zet zijn PSV-vorm voort bij RB Leipzig in de Bundesliga. Nu is het wachten op zijn echte doorbraak in Oranje. Verder is het voor Koeman aanvallend behelpen, zeker ook door de afwezigheid van Memphis Depay en Steven Bergwijn door blessures. De vraag is vooral wie er nu in de spits moet staan? Cody Gakpo deed het in de Nations League en staat bij Liverpool ook vaak in de punt van de aanval. Wout Weghorst? Hij is basisspeler bij Hoffenheim, maar scoorde nog niet. Luuk de Jong wordt het ondanks zijn goede PSV-vorm in ieder geval niet. Die blijft voorlopig bij zijn besluit te bedanken. Brian Brobbey is gepasseerd.