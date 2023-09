Vast, variabel of dynamisch? Energieklanten dubben nu najaar nadert

Hoewel het deze week nog flink nazomeren wordt, zal niet iedereen er met het najaar voor de deur even gerust over zijn. Pas ik mijn energiecontract aan, of vertrouw ik erop dat ik een koude winter financieel wel doorkom als de energieprijzen onverhoopt toch weer de lucht in gaan? Mensen hebben de keuze uit vaste, variabele, en 'dynamische' contracten, waarbij die laatste twee het meest risicovol zijn. "Als je nerveus wordt van schommelende prijzen, dan is het verstandig om je tarief gewoon vast te zetten voor een paar jaar. Dan weet je waar je aan toe bent", stelt energie-econoom Hans van Cleef van adviesbureau Publieke Zaken. Vijf vragen: 1. Hoe staat het met de gasvoorraden voor deze winter? Behoorlijk beter dan een jaar geleden. Toen was de voorraad voor 84,6 procent gevuld. Nu zit die met 95,3 procent al zo goed als vol. Daarbij gebruiken we met ongeveer 500 gigawattuur ongeveer een kwart minder gas dan de afgelopen jaren. Vergeleken met een jaar geleden is de situatie voor consumenten en bedrijven een verschil van dag en nacht. Door het sluiten van de gaskraan door Rusland betaalden mensen in augustus 2022 de hoofdprijs voor een nieuw energiecontract. Inmiddels liggen de prijzen weer op een relatief normaal niveau, zij het nog altijd het twee- of drievoudige van voor de energiecrisis. Nieuwsuur onderzocht wat de gasprijs deze winter gaat doen:

Hoewel de gasprijzen minder hard stijgen dan verwacht en sommige energieleveranciers hun prijzen zelfs verlagen, is de energiecrisis nog niet ten einde. - NOS

2. Niets meer aan de hand dus? Dat kun je absoluut niet zeggen. "De situatie is anders dan een jaar geleden, maar niet per se minder zorgwekkend", meent energie-econoom Van Cleef. "Weliswaar zijn de voorraden goed gevuld, blijven de kerncentrales langer open, blijven kolencentrales beschikbaar en is er meer hernieuwbare energie. Maar we blijven het met minder Russisch gas doen. Europa is constant in concurrentie met China en India voor energie. Als het echt koud wordt, in Europa of Azië en in het ergste geval allebei, dan gaan de prijzen hard omhoog. Dat wordt echt onderschat." 3. Vorig jaar was je met een aflopend energiecontract de pineut. Is dat nu ook zo? Ook die situatie is totaal anders. "Er valt weer iets te kiezen", liet minister Jetten voor Klimaat en Energie eerder weten aan de NOS toen energiebedrijven weer vaste energiecontracten voor een of drie jaar gingen aanbieden. Hij moedigde vooral consumenten aan om met het oog op de winter nog eens goed naar hun energiecontract te kijken en "bewust een keuze te maken". Veel huishoudens hebben nu een variabel energiecontract, omdat energiebedrijven vanwege de grote prijsschommelingen lange tijd geen vaste energiecontracten meer durfden aanbieden.