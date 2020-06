Tien verzetsmannen tegen de muur op Coolsingel

Op de Coolsingel in Rotterdam zijn tien verzetsmannen tegen de zijkant van het gebouw 'De Utrecht' gefusilleerd. De executie was een vergeldingsmaatregel voor de liquidatie van Hermann Heinrich Pennings, die werkzaam was bij de SD, NSB en SS.

Twee van de gefusilleerde mannen, Eleazar Blei Weissmann en Marinus Grabijn, werkten bij het Delftse verzetsblad De Gids. Het blad werd in oktober 1944 door een Joodse onderduiker opgericht. Grabijn voegde zich hier later bij. Weissmann raakte via de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers betrokken bij De Gids en werkte mee onder de schuilnaam 'Eduard van Wijk'.

Na verraad werden veel medewerkers van De Gids op 8 februari gearresteerd. Zij zaten een korte tijd vast in het gebouw van de Landwacht in Delft. Later werd een aantal overgebracht naar het politiebureau aan het Haagseveer in Rotterdam.

Twee weken later werd Pennings geliquideerd. Als gevolg hiervan zijn Eleazar Blei Weissmann en Marinus Grabijn samen met de acht andere verzetsstrijders gefusilleerd.