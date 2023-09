Hollywood loopt uit voor duel Messi: van prins Harry tot Selena Gomez aanwezig

Onder andere de Engelse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle waren aanwezig. Net als acteurs Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Will Ferrell en Jason Sudeikis, zanger Liam Gallagher, NBA-sterren LeBron James en James Harden en actrice/zangeres Selena Gomez. Ook verschillende supersterren van honkbalclub Los Angeles Dodgers namen een kijkje bij de buren.

Waarschijnlijk niet om de lokale sterren van voetbalclub LAFC toe te juichen, maar omdat Lionel Messi met zijn club Inter Miami op bezoek kwam in het zonnige LA.

Los Angeles is de stad van Hollywood, Beverly Hills en vooral celebrities. En menig celebrity was afgelopen nacht te vinden in het Banc of California Stadium in de stad.

Sinds de komst van Messi in de Verenigde Staten lijkt de gekte met de dag toe te nemen. Dat ontgaat dus ook niet de rich and famous. LAFC maakte een lijst bekend waar waarop zeker veertig beroemdheden stonden, die allemaal de verrichtingen van de Argentijnse wereldkampioen wilde zien.

Messi zelf leek niet onder de indruk van de gekte rondom hem. Mede dankzij twee assists van de Argentijn won Inter Miami met 3-1.

Lach is terug

Zodoende blijft de transfer van Messi naar Miami een succes. Niet alleen worden de overwinningen aan elkaar geregen en hebben de Amerikanen hem in de armen gesloten., ook is de lach weer zichtbaar terug op zijn gezicht. De lach die na twee jaar Parijs bijna volledig was verdwenen.

Messi zelf noemde eerder zijn tijd bij Paris Saint-Germain ongelukkig. Nu heeft ook goede vriend en oud-teamgenoot Neymar in het Braziliaanse O Globo een boekje opengedaan over de tijd van beiden in de Franse hoofdstad. "Messi verdiende het niet om zo te moeten vertrekken uit Parijs."