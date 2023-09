OM: opgepakte oppas uit Schagen verzamelde jarenlang kinderporno

De 24-jarige oppas uit Schagen die verdacht wordt van kindermisbruik, verzamelde jarenlang kinderporno. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op een eerste voorbereidende zitting in de zaak. Op de telefoon en computers van de man zijn volgens justitie duizenden beelden met kinderpornografisch materiaal gevonden, opgeslagen tussen november 2015 en mei 2023.

De Schagenees was oppas bij zeker elf gezinnen uit het hele land. Hij bood zich vanaf 2019 aan via Marktplaats en vroeg daarbij een fors lager tarief dan anderen, zei het OM eerder al. De man stond op een foto met politiejas, die hij volgens de politie een keer had gedragen tijdens een opleiding tot handhaver. Hij was geen agent.

Inmiddels is er één oppaskind geïdentificeerd op de beelden. De moeder van het kind heeft aangifte gedaan. Dat er ontucht is geweest bij de andere adressen waar hij zich aanbood als oppas staat niet vast, maar valt volgens het OM ook nog niet uit te sluiten. Er hebben zich geen nieuwe oppasgezinnen gemeld bij de politie.

Op de telefoon van de verdachte staan nog beelden van kinderporno waarvan de kinderen nog niet zijn geïdentificeerd. Het OM moet nog vaststellen of de beelden zijn gemaakt door de man zelf.

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

De recherche heeft tot nu toe 60 procent van de beelden op alle zogeheten gegevensdragers van de man bekeken. De schatting nu is dat er ruim 21.000 foto's en ruim 3000 video's met kinderpornografisch materiaal op de apparaten van de man staan.

Op de telefoon van de verdachte zijn ook ruim 3000 chats gevonden met anderen. Ook is er dierenporno aangetroffen. De man zal waarschijnlijk eind oktober onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum.

Advocaat Carlo Crince le Roy zei op de zitting dat de man ten onrechte wordt afgeschilderd als grootschalig kindermisbruiker. Zo noemde hij een voorbeeld een foto van een hand die over een luier wrijft, die volgens hem niet onder kinderporno valt.

In het onderzoek zit ook een tweede verdachte vast, een man van 38 uit Alkmaar. De man uit Schagen zou hem beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik. Het OM acht het "zeer goed mogelijk" dat er kinderporno is gedeeld met andere mensen. De zaak gaat op 6 november verder.