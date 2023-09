Nieuwkomer Ivanusec drukt meteen stempel op spel Feyenoord

"Ik heb er afgelopen seizoen veel op getraind. Op mijn schot en om in kansrijke positie te komen, dicht bij het doel." Dat zei Luka Ivanusec bij zijn presentatie bij Feyenoord. Tijdens zijn debuut tegen FC Utrecht (5-1 zege) liet hij zien dat oefening kunst baart, met dominant spel en goede statistieken. Ivanusec stond meteen in de basis. Tegen een dolend Utrecht kreeg hij weliswaar alle ruimte om zijn kwaliteiten te etaleren, maar dat deed hij ook meteen. De Kroaat gaf een assist, was twee keer dicht bij een doelpunt en voerde diverse lijstjes aan, zo blijkt uit de cijfers van Opta. Goed spel omzetten naar kansen Ivanusec was de Feyenoorder met de meeste geslaagde dribbels (5 uit 6 pogingen), de meeste gewonnen duels (9 van 14), de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien (7) en de meeste passes in vijandelijk gebied (22). Daarnaast was hij tweede qua aantal gecreëerde kansen.

Een reactie van Feyenoord-aanvaller Luka Ivanusec van Feyenoord na het gewonnen uitduel FC Utrecht in de eredivisie (1-5). - NOS

"Het is heel fijn dat je een speler hebt die in de eindfase van een aanval de juiste bal met de juiste snelheid en de juiste richting kan geven", zei trainer Arne Slot na afloop over Ivanusec . "Hij is één van de jongens die het goede spel om kunnen zetten naar kansen." Vaker scoren Ivanusec kan uit de voeten als aanvallende middenvelder en als linker buitenspeler. "Voor mij maakt het niet uit waar ik speel. Ik vind het allebei prima", zei hij. Op beide posities viel de Kroaat al snel op bij Dinamo Zagreb, maar pas vorig seizoen koppelde hij goed spel aan rendement. "Misschien komt dat, omdat ik vorig seizoen vaker vanaf links speelde", legt Ivanusec uit. "Ik speelde dichter bij het doel. Daarnaast heb ik getraind op mijn schot en om in kansrijke positie te komen. Door hard te werken, is het me vaker gelukt om te scoren." Steekpass op Stengs Vorig seizoen tekende Ivanusec voor twaalf doelpunten en vier assists in de Kroatische competitie. In de eredivisie staat hij al op één assist. Hij gaf vanuit het centrum de steekpass op Calvin Stengs, waar de belangrijke 2-1 tegen Utrecht uit kwam.

Luka Ivanušec in actie tegen FC Utrecht - Pro Shots

Ivanusec zocht dan ook de hele wedstrijd naar ruimte om zo'n pass te geven. De Kroatisch international stond op links, maar trok veel naar het centrum. Dat deed hij soms zo diep, dat Santiago Giménez naar links uitweek. Goede positionering Daarnaast onttrok Ivanusec zich bij dode spelmomenten steevast aan de drukte. Dat leverde in de 22ste minuut bijna zijn eerste doelpunt op, toen de bal naar hem doorschoot en hij na een goede actie bijna doeman Vasilis Barkas verschalkte. Even later schoot hij van dichtbij uit de rebound over. Zijn positionering viel sowieso op. Twee keer werd hij volledig vrijstaand over het hoofd gezien door teamgenoten. Aan de andere kant bewees hij zijn nut op die manier in verdedigend opzicht. Zijn eerste balcontact voor Feyenoord was nota bene een balverovering. Overzicht bewaren Dat hij inderdaad dichter bij het doel wil spelen en altijd op zoek is naar kansen, is nu al duidelijk. Dat hij daarin wel het overzicht bewaart, beaamde zijn trainer. "Luka kan bijzondere dingen doen, maar kan ook balbezit verkiezen boven de moeilijke oplossing als er even niets briljants in zit", aldus Slot.

Luka Ivanušec gaat langs Jens Toornstra - ANP

Ook Quilindschy Hartman is blij met zijn nieuwe teamgenoot. De linksback vormt vanaf nu een tandem met Ivanusec. "Een hele goede speler. Je ziet gelijk dat hij in z'n eentje af en toe iets kan creëren. Dat is hartstikke fijn." Werken aan intensiteit En Ivanusec zelf? Die blijft oog houden voor verbetering. "Het is een mooie dag, met een 5-1 overwinning en een assist. Maar mijn teamgenoten en ik moeten nog meer op elkaar ingespeeld raken. Ik ben hier pas een week." "Het niveau ligt hier hoger dan in Kroatië. Net zoals de intensiteit. Daar moet ik de komende weken aan gaan werken. Maar ik heb genoten van ons spel. Dit is de reden waarom ik naar Feyenoord ben gekomen." Bekijk hier de samenvatting van het duel tussen Feyenoord en Utrecht: