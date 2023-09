Dode en vermisten na zware regenval in Spanje

In verschillende plaatsen in Spanje is door hevige regenval veel schade ontstaan en het vervoer ontregeld. Er viel dit weekend zo veel water dat er overstromingen ontstonden en in meerdere regio's code rood werd afgegeven.

In de regio Toledo, in het midden van Spanje, kwam een man om het leven in zijn auto. De Spaanse krant El Pais schrijft dat hulpdiensten onderweg waren om hem te helpen. Twee andere mensen worden vermist. De auto waarin zij reden, viel vanmorgen in een rivier in de stad Aldeo del Fresno. Die stad, gelegen in de regio Madrid, is een van de zwaarst getroffen gebieden.

Volgens El Pais moest de brandweer alleen al in de regio Madrid 726 keer in actie komen. Het ging daarbij vooral om reddingsacties van mensen in huizen en voertuigen en het helpen van auto's die vastzaten op de wegen. Ook vandaag zijn er nog grote problemen op de wegen, met veerboten en met het openbaar vervoer.

Catastrofale schade

De burgemeester van Buenache de Alarcón, een plaats tussen Madrid en Valencia, zegt tegen diezelfde krant dat haar gemeente nu een 'catastrofale zone' is. In slechts drie kwartier veroorzaakte de storm volgens haar talloze beschadigingen aan onder meer huizen en winkels. Ook oogst werd verwoest en elektriciteits-en watervoorzieningen beschadigd.

In de regio's Madrid, Toledo en Cadiz werd gisteren vanwege extreem gevaarlijk weer code rood afgegeven. De storm begon gisteravond af te nemen. Vandaag geldt in vijf regio's nog code geel, code rood is overal ingetrokken.

Uitgaansverbod

In Alcanar, tussen Barcelona en Valencia, viel dit weekend 215 liter regen per vierkante meter in 24 uur tijd. In het stadje kwamen straten en stegen blank te staan. Tienduizenden inwoners moesten verplicht binnenblijven en kregen het advies zo hoog mogelijk in huis te blijven.

Eerder deze zomer leidde het weer ook al tot problemen in Spanje. Door extreme hitte gold op meerdere plekken code rood.