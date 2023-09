Algerije reageert op dood jetskiërs: 'Ze waren gewaarschuwd'

Het Algerijnse ministerie van Defensie heeft voor het eerste gereageerd op het doodschieten van twee Frans-Marokkaanse toeristen. De Algerijnse kustwacht zou de jetskiërs meermaals hebben gewaarschuwd toen ze in territoriale wateren voeren.

Het ging om een groep van vier toeristen die afgelopen dinsdag per jetski vertrok uit de Marokkaanse badplaats Saïdia. De kustwacht opende het vuur en schoot twee leden van de groep dood. Een derde lid, die eerst zou zijn overvaren en daarna in zijn been werd geschoten, werd gearresteerd. De vierde wist te ontkomen.

Volgens Algerije negeerden de jetskiërs waarschuwingen en probeerden ze met gevaarlijke manoeuvres te vluchten. Daarop volgden waarschuwingsschoten. Toen de jetskiërs zich daar niks van aan zouden hebben getrokken, werd gericht geschoten.

Woede

De schietpartij heeft geleid tot woede in Marokko nadat een video was opgedoken van een levenloos lichaam dat in zee drijft.

Mohammed Kissi, de jetskiër die wist te ontkomen, vertelde aan de Marokkaanse nieuwssite Le360 dat de groep onderweg was naar een kustplaats om te gaan eten. Op de terugweg raakte de benzine op en dreven ze af naar de Algerijnse kust. Kissi wist zelf terug te zwemmen naar Marokkaanse wateren. Hij werd opgepikt door de Marokkaanse politie en teruggebracht naar Saïdia.

Volgens Kissi heeft zijn broer Bilal, een van de slachtoffers, nog met de militairen gesproken en zagen de militairen duidelijk dat het om ongewapende burgers ging.