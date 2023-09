Ajax stelt Van Halst aan als tijdelijk algemeen directeur

Jan van Halst is tijdelijk aangesteld als algemeen directeur van Ajax, totdat het moment dat Alex Kroes benoemd kan worden. Van Halst begint per direct met zijn nieuwe functie.

Twee maanden geleden droeg Ajax Alex Kroes voor als beoogd nieuw directeur. Hij moet in die functie Edwin van der Sar opvolgen. De oud-doelman stapte in mei op, nadat hij elf jaar in de directie van de Amsterdamse club had gezeten.

Kroes stond echter nog tot 1 september onder contract bij AZ en daarom zijn beide clubs nog in onderhandeling. Kroes heeft namelijk een non-concurrentiebeding in zijn contract bij AZ.

Maanden of een jaar

Ajax laat weten dat het op dit moment nog onduidelijk is wanneer Kroes' benoeming kan plaatsvinden. Eerder maakten de Amsterdammers bekend dat het mogelijk maanden of zelfs een jaar kan duren voordat Kroes kan beginnen.

Met zijn benoeming als algemeen directeur treedt Van Halst af als commissaris van Ajax, waar hij sinds mei van dit jaar in zat. Ajax hoopt dat de oud-voetballer terugkeert in die functie als Kroes benoemd wordt.