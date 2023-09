Djokovic velt 'grote kerel' voor plekje (met drie Amerikanen) in kwartfinales US Open

Het bedwingen van die service was de sleutel. "Ik wist dat Borna een sterke speler is met machtige slagen, vooral zijn service en forehand. Ook beweegt hij goed voor zo'n grote kerel. De sleutel in de partij lag in het neutraliseren van zijn opslag. Ik ben blij er doorheen te zijn gekomen zonder setverlies."

Zo moeilijk als het was gegaan in de derde ronde tegen Laslo Djere, zo degelijk was het in de vierde ronde. De 36-jarige Djokovic sloeg slechts twaalf onnodige fouten. Zijn 1.96 meter lange tegenstander uit Kroatië, die het vooral van zijn sterke opslag moet hebben, maakte veertig onnodige fouten en leverde vijf keer zijn servicebeurt in.

Novak Djokovic heeft zich in New York geplaatst voor de kwartfinales op de US Open. De 23-voudig grandslamwinnaar uit Servië werkte zich in drie sets langs de Kroaat Borna Gojo: 6-2,7-5,6-4.

In de kwartfinales treft Djokovic weer een 1.96 meter lange tegenstander, de Amerikaan Taylor Fritz. Zonder veel moeite sloeg Fritz, nummer negen van de planeet, zich naar de laatste acht tegen qualifier Dominic Stricker: 7-6 (2), 6-4, 6-4.

Fritz sloeg maar iets meer dan de helft (55%) van de eerste services tussen de lijnen. Landde de bal in het vak, dan was het, met 17 aces, ook meestal direct een punt.

Derde Amerikaan bij laatste acht

Na Ben Shelton en Francis Tiafoe is Fritz de derde Amerikaan in de kwartfinales in New York. De kans dat Fritz de halve finales haalt, is klein. De Amerikaan verloor al zijn zeven eerdere duels met Djokovic. "Ik hoop ooit nog eens van hem te winnen. Een kwartfinale op de US Open zou daarvoor een mooi moment zijn."

Tiafoe sloeg zich net als in 2022 bij de laatste acht door Rinky Hijikata zonder al te veel moeite te verslaan (6-4, 6-1, 6-4). Hijikata had in New York al drie spelers verslagen die boven hem staan, maar tegen Tiafoe zat een verrassing er nooit in.

Het 20-jarige servicebeest Shelton versloeg in de vierde ronde zijn landgenoot Tommy Paul (6-4, 6-3, 4-6, 6-4). Onder meer dankzij zijn kanonskogels van rond de 240 km per uur haalde hij eenvoudig zijn opslagbeurten binnen.