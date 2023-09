Bruins Slot (CDA) volgt Hoekstra op als minister van Buitenlandse Zaken

CDA'er Hanke Bruins Slot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ze volgt haar partijgenoot Wopke Hoekstra op, die kandidaat is voor de Europese Commissie.

Bruins Slot is nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die functie wordt overgenomen door Hugo de Jonge, ook van het CDA. De Jonge blijft ook demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De functie van vicepremier wordt overgenomen door Karien van Gennip, de CDA-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bruins Slot (45) is oud-militair en voormalig defensiewoordvoerder van de CDA-fractie. In haar nieuwe functie krijgt ze een belangrijke rol in het vormgeven van de Nederlandse steun aan Oekraïne, in de strijd tegen Rusland.

"Als Afghanistan-veteraan en de minister die verantwoordelijk is voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst, is Hanke meer dan gekwalificeerd voor deze overstap naar Buitenlandse Zaken", stelt CDA-partijleider Bontenbal in een verklaring. Dat Hugo de Jonge haar portefeuille overneemt, noemt de partijleider logisch. "Het kabinet is demissionair, dus is het niet logisch om iemand van buiten te vragen."

Hoekstra naar Europa

Hoekstra wordt waarschijnlijk Eurocommissaris van Klimaat. Hij moet de opvolger worden van Frans Timmermans, die de gezamenlijke lijst van de PvdA en GroenLinks bij de komende verkiezingen zal aanvoeren.

Binnenkort is er een hoorzitting in het Europees Parlement over de kandidatuur van Hoekstra. In afwachting daarvan heeft hij zijn ministerschap al neergelegd. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie steunt zijn kandidatuur, bleek afgelopen week.

Het demissionaire kabinet blijft aan tot de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november en de daaropvolgende formatie. Na de afgelopen Kamerverkiezingen duurde de formatie van een nieuw kabinet zo'n tien maanden.