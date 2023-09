Swiatek verliest van plaaggeest op US Open, Ostapenko naar kwartfinales

De Letse mondiale nummer 21 beukte zich naar de kwartfinales met sterke returns en slagen vanaf de baseline. Ze onttroonde Swiatek in New York en ontnam haar met de zege ook nog eens de eerste positie op de wereldranglijst. Swiatek stond 75 weken bovenaan.

Iga Swiatek is door haar plaaggeest uitgeschakeld op de US Open. De Poolse winnares van vorig jaar verloor zondag in drie sets van Jelena Ostapenko uit Letland: 6-3, 3-6, 1-6. Het is al de vierde keer op rij dat Swiatek, in New York de hoogst geplaatste tennisster, niet wint van Ostapenko.

Vooral de derde set in het Arthur Ashe Stadium in New York moet frustrerend zijn geweest voor de Poolse: Swiatek won geen enkele servicegame. De beslissende game in de derde set verloor ze zonder een punt te pakken. Ruim binnen de twee uur was de achtste finale gespeeld.

De Poolse wist niet wat ze aan moest met Ostapenko's snoeiharde slagen vanaf de baseline. Nadat het in de eerste set nog goed was gegaan (6-3), kwam Swiatek er in set twee en drie niet meer aan te pas.

'Agressief spelen'

Zelden wordt Swiatek (22) zo in de problemen gebracht als door Ostapenko (26). De Letse winnares van Roland Garros in 2017 won met de zege in New York voor de vierde keer op rij. Geen enkele andere speelster won vier keer van Swiatek. Het lijkt erop dat Ostapenko de zwaktes in het spel viervoudig grandslamwinnares heeft gevonden.

"Ik wist dat ik agressief moest spelen. Daar houdt ze niet van", zei Ostapenko na afloop. En dat deed ze. Ostapenko sloeg 31 winners en 20 onnodige fouten, Swiatek sloeg 18 winners en even vaak onnodig mis.