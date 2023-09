Flinke omzetstijging autobranche, toch weinig vertrouwen in toekomst

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft goede maanden achter de rug. In het tweede kwartaal van dit jaar had de sector een omzetstijging van ruim 33 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Dat komt onder andere door de toegenomen verkoop van elektrische voertuigen, het wegwerken van achterstallige orders en prijsstijgingen. Het grootste deel van de stijging komt vanuit de handel en reparatietak van de branche. Daar nam de omzet met ruim 49 procent toe, de grootste stijging sinds 2005.

Welk aandeel de verkoop van elektrische auto's heeft is nog niet bekend, zegt CBS-econoom Marjolijn Jaarsma. Dat wordt pas uitgesplitst als het statistiekbureau gaat kijken naar het totale wagenpark in Nederland.

Ook bij importeurs van nieuwe auto's gaat het goed. Zij behaalden in het tweede kwartaal een omzetstijging van ruim 29 procent.

Toch pessimisme bij ondernemers

Zowel de stijgende verkoop als de reparaties bij auto- en motorhandelaren zijn onder andere te verklaren aan het chiptekort dat lijkt te zijn opgelost, zegt Jaarsma. Bij de verkoop van gebruikte auto's nam de omzet toe door een prijsstijging in grondstofprijzen. Volgens het CBS stijgt de prijs van tweedehandsmotoren door een tekort in occasions.

Ondanks deze goede resultaten is het ondernemersvertrouwen in de branche toch lager dan aan het begin van het jaar. In vergelijking met andere sectoren zijn ondernemers in de auto- en motorbranche vrij pessimistisch.

Dat komt volgens Jaarsma omdat ze gevraagd worden naar de vooruitzichten van de komende maanden. "Dan heb je met dingen te maken als sentiment, de recessie en hoe ze kijken naar het economische klimaat in de toekomst."