Wekdienst 4/9: Eerste Afrikaanse klimaattop • Aangifte tegen chemiebedrijf Chemours

De fossiele sector ontvangt jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie, zeggen milieuorganisaties Milieudefensie, SOMO en Oil Change International. Zij deden onderzoek naar de fossiele subsidies. Het gaat bijvoorbeeld om belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen.

Er zijn volgens de onderzoekers 31 regelingen in Nederland waarmee de overheid fossiele brandstoffen bevoordeelt én minder belastinginkomsten krijgt. De 37,5 miljard euro is fors hoger dan bedragen die eerder rondgingen. Het ministerie sprak een paar jaar geleden van 4,5 miljard euro. Eerder kondigde het kabinet aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog altijd niet.

Ander nieuws uit de nacht: