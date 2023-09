Technisch directeur Mislintat gelooft in aankopen: 'We gaan een beter Ajax zien'

Sven Mislintat kreeg van Ajax de taak om de metamorfose van de selectie vorm te geven en een metamorfose werd het. De Duitse directeur voetbalzaken ging los op de transfermarkt en sleepte de ene na de andere onverwachte aanwinst binnen, voor in totaal 108 miljoen euro.

"Maar we hebben ook voor 160 miljoen euro verkocht", verdedigt Mislintat de enorme uitgaven. "Onze beste spelers zijn vertrokken, met Edson Álvarez, Mohammed Kudus en Jurriën Timber."

Nu de transferperiode is gesloten, mogen de Twaalf van Mislintat het laten zien. "Vanaf nu gaan we een ander en beter Ajax zien", belooft Mislintat. "Onze ambitie is om alles te winnen en om de titel te spelen. Maar ook moeten we de coach en het team de tijd geven om met deze groep mensen in drie tot zes maanden het beste Ajax te krijgen,"

'Het maakt niet uit in welke competitie ze spelen'

Tegen Fortuna kwamen acht van de twaalf aankopen in actie. Trainer Maurice Steijn uitte na de 0-0 in Sittard zijn twijfels. "Ik hoop dat de gehaalde spelers goed genoeg zijn om alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen", zei hij. "We hebben veel kwaliteit verloren. Ik hoop dat ze allemaal kunnen brengen wat Sven van ze verwacht."

Mislintat legt uit waarom zijn 'diamantenogen' vielen op bepaalde spelers, waarvan geen een uit de eredivisie. "Het maakt niet uit in welke competitie ze spelen", legt hij uit. "Wat ik belangrijk vind, zijn de eigenschappen, de speelstijl, de kwaliteit op het veld."