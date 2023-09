Ruim 30.000 huizen in Taiwan zonder stroom door orkaan Haikui

Ruim 30.000 huizen in Taiwan zitten zonder stroom als gevolg van schade door orkaan Haikui, die in de nacht van zondag op maandag aan land kwam. Haikui is de eerste orkaan in vier jaar die het eiland treft. Eerder in de nacht zaten zo'n 160.000 huishoudens zonder stroom, maar bij het merendeel kon dat al snel weer hersteld worden.

Er vielen in het land vijf gewonden als gevolg van de orkaan, maar geen doden. Zo'n 7000 inwoners moesten hun huis tijdelijk verlaten. Veel scholen laten de lessen vandaag niet doorgaan, de meeste ambtenaren mogen vandaag thuisblijven. Ook veel veerboten liggen stil, en het overgrote deel van de binnenlandse vluchten is geannuleerd.

Haikui is naar verwachting een minder krachtige orkaan dan Saola, de orkaan die eerder dit weekend de Chinese provincie Guangdong en Hongkong trof. Daarbij viel ten minste één dode en ruim vijftig gewonden.