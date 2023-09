Onderzoek: jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie naar fossiele sector

Meest vergaande studie

Het onderzoek is gecontroleerd door onderzoeksbureau CE Delft en door onderzoeker Pieter Pauw van de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens Pauw gaat het om de meest vergaande studie naar fossiele subsidies tot nu toe en daarom is het onderzoek waardevol. "We hebben nou eenmaal de Parijse klimaatdoelen en het is duur en inefficiënt om die te behalen zonder de subsidies af te bouwen."

Daarbij is het volgens Pauw belangrijk dat de overheid goed nadenkt over welke industriesectoren ze in Nederland ook over tien of twintig jaar nog belangrijk vindt. "We staan voor een transitie van onze economie. Het is belangrijk om bij het afbouwen van de subsidies goed na te denken hoe de economie van de toekomst eruit ziet."