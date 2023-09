Grote brand bij afvalverwerker Renewi in Amsterdam

Op het terrein van afvalverwerker Renewi in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is zondagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten, zo meldt NH Nieuws. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

De eerste melding van de brand kwam rond 22.10 uur binnen bij de brandweer. Die kwam vervolgens met veel wagens naar het gebouw van Renewi aan de Kajuitweg. Volgens een omstander is er veel rook te zien, die in de richting van Sloterdijk waait. Volgens de brandweer gaat het om een berg bedrijfsafval in een loods, het is onduidelijk hoe die in brand is geraakt.

Iets na middernacht meldde de Amsterdamse brandweer dat de brand onder controle was. Het bedrijfsafval wordt in de rest van de nacht met shovels naar buiten de loods gereden, waar het geblust kan worden. De hulpdiensten verwachten daar nog lang mee bezig te zijn.

Het is zeker niet voor het eerst dat er brand uitbreekt bij het afvalverwerkingsbedrijf. Zo was er in 2019 tot in Utrecht rook te zien na een brand bij Renewi, ontstond er ook een flinke brand in 2021 en woedde er in 2022 ook urenlang een brand.