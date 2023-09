Doden en gewonden bij schietpartij rond bruiloftsfeest in Ottawa

Bij een schietpartij bij een congrescentrum in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn twee doden gevallen, zo meldt de lokale politie. Ook raakten zes mensen gewond. De slachtoffers bezochten een bruiloftsfeest in de buurt van het vliegveld.

Ze werden om nog onbekende redenen op de parkeerplaats onder vuur genomen, rond 22.20 uur lokale tijd. De omgekomen mannen waren inwoners van Toronto, van 26 en 29. Onder de gewonden zijn ook Amerikanen.

De slachtoffers hebben een Arabische-Canadese achtergrond, maar volgens een politiewoordvoerder "is er nog geen aanleiding om aan te nemen dat het om een hate crime gaat", een aanval op een specifieke etnische of culturele groep.

De politie tast nog in het duister over de dader of daders en hun motivatie, zegt een politiewoordvoerder, die getuigen oproept om zich te melden. Er zijn nog geen arrestaties verricht, en er is ook nog geen signalement. "Dit geweld is tragisch en onacceptabel. Het is schokkend voor onze hele gemeenschap."

Moorden zijn relatief zeldzaam in de Canadese hoofdstad, die bijna een miljoen inwoners telt. Dit jaar kwamen er tot nu toe tien mensen om het leven door geweld, blijkt uit cijfers van de politie.