Sprinter Kooij wint eerste etappe in Ronde van Groot-Brittannië

Olav Kooij is de eerste leider in de Ronde van Groot-Brittannië. Mede dankzij de lead-out van Wout van Aert won de renner van Jumbo-Visma de massasprint. Van Aert zelf werd tweede, voor Sam Bennett.

In de 161 kilometer lange rit naar Manchester lagen hier en daar wel wat hellingen, maar alom werd aangenomen dat de zege in de sprint betwist zou gaan worden. Toch geloofden vroege vluchters Zeb Kyffin, Jack Rootkin-Gray en Fredrik Dversnes nog wel in hun kansen. Ze hielden stug vol, maar werden op vijf kilometer van de streep toch bijgehaald.

Affini loodste Kooij en Van Aert in de straten van Manchester naar de perfecte positie, waarna Kooij vanuit de rug van Van Aert er nog een dot gas bij gaf.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met volgende week zondag. Dan wordt er gefinisht in Caerphilly, Wales.