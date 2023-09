Nummer één van de wereld Muchová voor het eerst naar kwartfinales US Open

Karolína Muchová heeft op de US Open voor het eerst de kwartfinales bereikt. De Tsjechische nummer één van de wereld versloeg de Chinese Wang Xinyu met 6-3, 5-7, 6-1.

Spannend was de partij eigenlijk alleen in de tweede set. Daarin maakte Muchová, verliezend finalist van Roland Garros dit jaar, drie keer een break achterstand goed. De 21-jarige Chinese, nummer 53 op de WTA-ranglijst, sloeg bij 5-5 voor een vierde keer toe, waarna ze op eigen opslag zes setpoints nodig had om een derde bedrijf af te dwingen.

Wang, die dit jaar het damesdubbelspel op Roland Garros won, had kennelijk al haar kruit verschoten, want in de derde set liep de foutenlast flink op en veel afzwaaiers waren niet afgedwongen.

In de kwartfinale treft Muchova de winnares van de wedstrijd tussen Sorana Cirstea (WTA-30) en Belinda Bencic (WTA-15).