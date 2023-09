Verstappen laat niets heel van F1-geschiedenisboeken: 'Nooit gedacht dat dit kon'

Max Verstappen zet de geschiedenisboeken van de Formule 1 meer en meer naar zijn hand. De tweevoudig wereldkampioen verbeterde in Italië het zegerecord van Sebastian Vettel uit 2013: nooit eerder won een coureur tien races op rij. Dat Verstappen onderhand wat onderkoeld reageert als hij met weer een record of statistiek wordt geconfronteerd, is wel te begrijpen. Maar toch, die zegereeks van tien vindt ook hij een hele mooie. Hij vierde de overwinning voor het fanatieke Ferrari-publiek niet voor niets met tien opgeheven vingers. "Dit record is iets wat je niet verwacht", zei Verstappen na de race. "Ik heb er aan het begin van het seizoen nooit bij stilgestaan dat dit kon gebeuren."

Max Verstappen viert zijn tiende zege op rij - ANP

Sergio Pérez won de twee races die Verstappen in 2023 niet op zijn naam schreef. De overmacht van Red Bull Racing duurt voort. Verstappen legde daar de nadruk op. "Ik ben trots op het team. We hebben alle races gewonnen dit jaar. Dit gebeurt uiteraard niet vaak, dus dit is heel bijzonder." Carlos Sainz van Ferrari begon in Monza vanaf poleposition en verdedigde die plek met hand en tand. De Spanjaard hield voor het eigen publiek lang vol, maar na vijftien rondes ging Verstappen toch aan hem voorbij. Een klein remfoutje in de eerste bocht van het circuit werd hem fataal. Bekijk hieronder de reactie van Verstappens teambaas Christian Horner:

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageert op de tiende GP-zege van Max Verstappen op een rij. - NOS

Verstappen genoot met volle teugen van het spannende gevecht met Sainz. "Ik kreeg het niet cadeau, maar toen ik de race eenmaal leidde, kon ik controleren. Het was erg moeilijk om Carlos in te halen. Door de manier waarop hij aan het eind van het rechte stuk verdedigde, was er gewoon geen ruimte om aan te vallen." Sainz tot het uiterste Sainz zette Monza, gevuld met bloedfanatieke Ferrari-fans, op zaterdag in vuur en vlam door de snelste tijd te rijden in de kwalificatie. Maar hij wist van tevoren dat het vandaag een ander verhaal zou worden. "Ik ben erg blij. De derde plek was voor ons het best mogelijke resultaat vandaag", berustte de Spanjaard. "Ik heb er echt alles aan gedaan om Max en Checo (Pérez, red.) achter me te houden. Het waren heerlijke duels, hoewel ik natuurlijk liever aanval dan verdedig. Ik genoot, maar merkte al na een paar rondjes dat Red Bull een stuk sneller was." In onderstaande video vertellen Ferrari-teambaas Fred Vasseur en Sainz' teamgenoot Charles Leclerc over de race in Monza:

Ferrari-teambaas Fred Vasseur was tevreden met de prestatie van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Laatstgenoemde genoot van de duels tijdens de race. - NOS

Sainz vocht stevige duels uit met beide Red Bull-coureurs. Eerst met Verstappen en later in de race moest de 29-jarige Spanjaard vol aan de bak tegen Pérez, die hem uiteindelijk passeerde. "Al die duels sloopten mijn banden. Dus het kostte me daardoor ook bijna het podium. Ze waren aan het einde helemaal op." "Halverwege de race dacht ik dat ik alles redelijk onder controle had, maar de banden hadden het toch weer te zwaar te verduren gehad. De bandenslijtage is het hele jaar al ons probleem. Ik had aan het eind bijna geen rubber meer over en gleed echt alle kanten op." Over twee weken volgt de Grand Prix van Singapore. Op het bochtige stratencircuit zal Verstappen een poging doen zijn enorme zegereeks verder uit te breiden. "Ik ga mijn best doen om deze reeks in Singapore door te zetten, maar ik verwacht dat dat niet ons beste weekend wordt."